Paulina Goto luce el objeto de deseo de la temporada: top de perlas

Esta temporada hay un must have que vas a querer en tu armario cuanto antes: el top de perlas. Y Paulina Goto lo lleva como toda una experta.

Hay unas joyas clásicas que nunca pasan de moda: las perlas. No hay una it girl que no le dé protagonismo a este material en más de un look, pues su versatilidad y elegancia son innegables. Puedes llevarlas como accesorio o como pieza statement, y esta primavera-verano se llevan como protagonistas.

El top de perlas es el favorito de la temporada, y lo puedes estilizar con jeans para crear un outfit casual del día a día, o con una falda de tul o estilo lápiz para algo más formal para un evento especial.

Si llevas una pieza a full de perlas, te sugerimos optar por accesorios que no lleven este material para evitar sobrecargar tu look.

Otras alternativas

Además de top de perlas, varias marcas ofrecen otras opciones, como vestidos de perlas o red bustier del mismo estilo. En Stradivarius acaban de sacar una colección inspirada en “Queen Charlotte: a Bridgerton Story”, en donde las perlas son las protagonistas.

La marca mexicana Paru también tiene varias opciones en donde las perlas predominan. Puedes encontrar tops con diferentes diseños, colores y largos. Incluso han llevado el uso de esta técnica más allá, aplicándola en bolsas de mano, que pueden ser un muy buen complemento en tu outfit.