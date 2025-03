Predicciones para los Oscar 2025. ¿Quiénes ganarán y quiénes debería ganar?

A pocos días de la ceremonia de los Oscar 2025, las apuestas están más cerradas que nunca. Con filmes que han dominado la temporada de premios y algunas posibles sorpresas en el horizonte, The Hollywood Reporter compartió sus predicciones sobre quiénes se llevarán la estatuilla dorada y quiénes realmente deberían hacerlo.

Mejor Película

Ganará: Anora

El drama de Sean Baker ha arrasado en la temporada de premios, llevándose la Palma de Oro en Cannes y los galardones del PGA, DGA, Critics Choice y los Independent Spirit. Su mezcla de comedia screwball y drama humano encaja con la reciente tendencia de la Academia hacia películas más atrevidas (Parasite, Everything Everywhere All at Once).

Debería ganar: The Brutalist

La ambición de The Brutalist, que aborda el sueño americano a través de la mirada de un inmigrante, es rara de ver en el cine independiente actual. En un año donde el desarraigo y las promesas incumplidas son temas recurrentes, esta obra se siente especialmente relevante.

Mejor Dirección

Ganará: Sean Baker (Anora)

Aunque Brady Corbet (The Brutalist) ha sido un contendiente fuerte con victorias en el Globo de Oro y BAFTA, Baker cuenta con el respaldo del gremio de directores (DGA) y una reputación de defensor del cine que le pone en la misma línea que recientes ganadores como Guillermo del Toro y Christopher Nolan.

Debería ganar: Brady Corbet (The Brutalist)

Desde su juventud, Corbet ha sido un apasionado del cine de autor, algo que se refleja en su épica y arriesgada obra. Su meticulosa construcción visual y narrativa merecen ser reconocidas.

Mejor Actor

Ganará: Adrien Brody (The Brutalist)

Dos décadas después de The Pianist, Brody está a punto de unirse al exclusivo grupo de actores con más de un Oscar en esta categoría. Aunque Timothée Chalamet (A Complete Unknown) sorprendió al ganar el SAG, la Academia suele favorecer interpretaciones de gran carga dramática como la de Brody.

Debería ganar: Adrien Brody (The Brutalist)

Pocos actores pueden transmitir la combinación de trauma, ambición y sufrimiento como Brody lo hace aquí. Su interpretación encapsula una vida de lucha con una profundidad impresionante.

Mejor Actriz

Ganará: Demi Moore (The Substance)

Hollywood adora las historias de regreso, y Moore ha conseguido un barrido en los premios clave (Globo de Oro, Critics Choice, SAG). Su interpretación arriesgada en The Substance la convierte en la favorita sobre Mikey Madison (Anora), quien podría verse perjudicada por su edad y el tipo de papel que interpreta.

Debería ganar: Fernanda Torres (I’m Still Here)

Las actrices en películas extranjeras raramente ganan, pero Torres entrega una actuación ferozmente resistente, una interpretación que trasciende el idioma y resuena con el espíritu de lucha que define el cine de este año.

Mejor Actor de Reparto

Ganará: Kieran Culkin (A Real Pain)

Ha ganado prácticamente todo en esta categoría, aunque su papel recuerda demasiado a su icónico personaje en Succession. Sin embargo, su capacidad para equilibrar humor e introspección lo hacen un favorito seguro.

Debería ganar: Kieran Culkin (A Real Pain)

Benji, su personaje, es el alma de la película. Su irreverencia esconde una vulnerabilidad profunda que Culkin maneja con una destreza impresionante.

Mejor Actriz de Reparto

Ganará: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

A pesar de la controversia en torno a su película, Saldaña ha barrido en la temporada de premios y su versatilidad en el film (actuación, canto, baile) la consolidan como la opción más fuerte.

Debería ganar: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Las dudas sobre si debería estar en esta categoría no desmerecen su trabajo. Su actuación es el núcleo emocional de la película y demuestra su capacidad de transformación fuera del cine de franquicias.

Mejor Guion Adaptado

Ganará: Conclave (Peter Straughan)

El thriller político ambientado en el Vaticano ha sido una fuerza imparable en la categoría, llevándose el Globo de Oro, BAFTA y Critics Choice.

Debería ganar: Conclave (Peter Straughan)

La película no solo adapta magistralmente la novela de Robert Harris, sino que también logra un equilibrio entre lo íntimo y lo grandilocuente, con un elenco sobresaliente.

Mejor Guion Original

Ganará: Anora (Sean Baker)

Aunque A Real Pain ganó el BAFTA y los Spirit Awards, Anora es la única contendiente con una nominación a Mejor Película, lo que la coloca en ventaja.

Debería ganar: Anora (Sean Baker)

Baker crea un guion que combina crudeza y humor, con una narrativa precisa que eleva a su protagonista a niveles complejos y conmovedores.

Mejor Documental

Ganará: Porcelain War

La historia de artistas ucranianos que resisten la invasión rusa con su arte ha capturado el apoyo de la industria, ofreciendo un mensaje de esperanza en tiempos difíciles.

Debería ganar: No Other Land

Este documental, que aborda el desplazamiento de comunidades en Cisjordania, es un testimonio urgente de la crisis en Palestina. Su ausencia de distribución en EE.UU. es una señal preocupante de censura.

Mejor Película Internacional

Ganará: I’m Still Here (Brasil)

A medida que Emilia Pérez perdió fuerza, la película brasileña ha ganado tracción, apoyada por su fuerte mensaje político y la actuación de Fernanda Torres.

Debería ganar: I’m Still Here (Brasil)

Walter Salles regresa con un filme poderoso y conmovedor sobre la resistencia y la memoria histórica, elementos cruciales en el cine contemporáneo.

Mejor Película Animada

Ganará: The Wild Robot

Universal tiene el respaldo de la industria y ha conseguido premios clave. Su historia original y su éxito comercial la convierten en la favorita.

Debería ganar: Flow

Este cuento ecológico es un recordatorio poético de la fragilidad del mundo. Su enfoque artístico y emocional lo hacen único en la categoría.

Ganadores técnicos:

• Fotografía: The Brutalist

• Diseño de Vestuario: Wicked

• Edición: Conclave

• Maquillaje y Peinado: The Substance

• Banda Sonora: The Brutalist

• Canción Original: “Like a Bird” (Sing Sing)

• Diseño de Producción: Wicked

• Sonido: Dune: Part Two

• Efectos Visuales: Dune: Part Two

Cortometrajes

• Animado: Yuck!

• Documental: Death by Numbers

• Live Action: The Last Ranger