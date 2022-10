¿Qué ha pasado con Katherine Heigl?, la famosa actriz de Grey’s Anatomy

Han pasado casi 16 años desde que se estrenó en televisión una de las series más famosas en toda la historia, “Grey’s Anatomy”.

Uno de los personajes más queridos fue el de Izzie Stevens, interpretado por la actriz Katherine Heigl. ¿La recuerdas?

Tras muchos años de trabajo en esta serie en la que parecía ser el trabajo soñado de muchos actores, Heigl sorpresivamente tomó la decisión de dejar el programa para seguir seriamente una carrera cinematográfica; mientras esto sucedía, la actriz recibió una nominación a los premios Emmy, la cual rechazó causando gran polémica y la caída de su carrera, que nunca terminó de recuperarse.

¿Qué fue lo que pasó?

Al ser nominada, Katherine anunció que se retiraba de la disputa de los Emmy porque no creía que su papel en la temporada 4 tuviera «el material» para garantizar una victoria.

«No sentí que me dieron el material esta temporada para justificar una nominación al Emmy, y en un esfuerzo por mantener la integridad de la organización de la Academia, retiré mi nombre de la contienda; además, no quería quitarle una oportunidad a una actriz que sí se merezca el premio”.

La declaración de la actriz causó mucha polémica y conmoción no solo entre los fanáticos, sino también entre los compañeros de equipo de Heigl, quienes lo consideraron como un insulto a la creadora de la serie, Shonda Rhimes.

Después de ser la primera actriz en rechazar una nominación de este tipo, Heigl retomó su carrera cinematográfica consiguiendo tres papeles importantes en poco tiempo en películas como «The Ugly Truth», «Killers» y «Life as we know it». Después de esto, las críticas siguieron y la fama de la actriz empezó a caer poco a poco, consiguiendo papeles secundarios en películas de bajo presupuesto.

Tiempo después Katherine tomó la decisión de dedicarse 100% a su familia, su esposo -el cantante Josh Kelly- y sus 3 hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Katherine Heigl (@katherineheigl)

Sin aviso y de sorpresa, años después Heigl fue tomada en cuenta para el reemplazo del papel que interpretaba Meghan Markle, la ahora Duquesa de Sussex, al dejar la también exitosa serie «Suits» para casarse con el príncipe Harry. Muchos dicen que este regreso fue muy importante para la actriz, ya que después de los rumores y polémicas a su alrededor pudo demostrar con su trabajo el gran potencial que tiene.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Katherine Heigl (@katherineheigl)

La última película de Heigl fue «Fear of Rain», un thriller psicológico en el que interpreta a Michelle Burroughs. La película se estrenó en 2021. ¿Será que este año nos sorprenda con algún proyecto?