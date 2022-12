¡Que siempre no! Henry Cavill ya no será Superman

Henry Cavill nos dio ayer una de las peores noticias para cerrar el año: ya no será Superman. Al menos no en un “futuro cercano”, especifica James Gunn.

En octubre pasado, los seguidores del actor y fanáticos de Superman celebrábamos la increíble noticia del regreso de Cavill con el traje del Hombre de Acero. A través de su cuenta de Instagram, el actor subió un video compartiendo la buena noticia de que regresaría a interpretar a uno de los superhéroes más famosos. El anuncio se alineó con su aparición en la escena post-créditos de Black Adam, protagonizada por The Rock.

Sin embargo, todo se vino abajo luego de la última junta que tuvo el actor con James Gunn y Peter Safran, productores encargados del futuro de DC Comics. Este miércoles Henry Cavill subió una publicación a Instagram explicando lo sucedido.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo malas noticias para todos. No regresaré como Superman después de todo. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de que me contrataran, estas noticias no son fáciles, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que para y respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, explicó el actor de 39 años.

Dejando ver su tristeza por la noticia, Cavill también agradeció el inmenso apoyo que ha recibido por parte de los fans.

“Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años, podemos llorar por un rato, pero debemos recordar que Superman seguirá alrededor. Todo por lo que él lucha aún existe, y los ejemplos que nos da siguen aquí. Mi turno de vestir la capa ha terminado, pero lo que Superman representa nunca lo hará. Ha sido un camino increíble con todos ustedes, con sus subidas y bajadas”.

Por su parte, el productor James Gunn también usó las redes sociales para anunciar la noticia. A través de Twitter explicó que ya tienen varios proyectos en mente para 2023 y entre ellos se encuentra Superman, pero una versión mucho más joven de él, pues se pretende hablar de su vida antes de ponerse el traje de superhéroe.

«Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, por lo que no podríamos estar más entusiasmados; podremos compartir información interesante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año», explicó.

Peter & I have a DC slate ready to go, which we couldn’t be more over-the-moon about; we’ll be able to share some exciting information about our first projects at the beginning of the new year.

