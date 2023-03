Regé-Jean Page visitará la CDMX por su nueva película

Si al igual que nosotros te enamoraste del actor británico Regé-Jean Page por su personaje como el Duque de Hastings en Bridgerton, y se te rompió el corazón cuando se anunció de manera oficial que el británico dejaba la serie, entonces te tenemos una excelente noticia.

Quizá ya no lo veas en los nuevos episodios de Bridgerton, pero ¡ésta puede ser tu gran oportunidad para conocerlo en persona! El actor de 34 años ha confirmado su visita a la Ciudad de México con motivo de la premiere de «Calabozos y Dragones», cinta en la cual interpreta a Xenk Yendar, un héroe que definitivamente nos muestra el amplio rango de habilidades interpretativas que tiene el actor. Aunque, siendo sinceros, no teníamos ninguna duda.

‘Calabazos y Dragones’ se estrenará en cines el próximo 30 de marzo, y Paramount Pictures ha decidido que México será una de las sedes en donde se haga una premiere a lo grande. Por eso, Regé-Jean Page estará en la CDMX al lado de sus compañeros de reparto, quienes por cierto también nos emociona demasiado ver en vivo.

¿Quiénes vendrán a México con Regé-Jean Page?

Ponte lista porque ésta es la premiere del año que no te vas a querer perder. Al lado del guapo y talentoso británico vienen Hugh Grant, Chris Pine, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis y Justice Smith, por lo que podemos esperar una red carpet abarrotada y llena de sorpresas. A su lado también vienen los directores de la cinta, John Francis Daley y Jonathan Goldstein, a quienes también acompaña el productor Jeremy Latcham.

¿Cuándo?, ¿dónde? y ¿a qué hora?

La cita será el próximo miércoles 29 de marzo en Cinépolis Universidad a las 5:00 pm, pero como sabes, si quieres alcanzar un buen lugar para tener la oportunidad de luchar por tu foto con el cast o sus autógrafos, te recomendamos llegar antes.

Regé-Jean Page brilla como héroe

Cuando nos enteramos que Regé renunciaba a Bridgerton para enfocarse en otros proyectos, quizá no vimos, o no quisimos ver, todo el potencial al que le estaba apostando. Para no ser encasillado como el galán de la historia, el actor buscó y aceptó proyectos tan diversos como demandantes.

Ya lo vimos en ‘El agente invisible’ al lado de Ana de Armas y Ryan Gosling, y próximamente lo veremos en una serie de 8 episodios interpretando al famoso boxeador Muhammad Ali, junto a Morgan Freeman, la cual llevará por título ‘Excellence: 8 Fights’.

Pero antes de eso llegará ‘Calabozos y Dragones’ al cine. Nosotros ya vimos la cinta y te podemos decir que… Regé se roba cada escena en la que aparece con carisma y el encanto de un héroe que, aunque no cuenta con un peso tan grande como el de los demás personajes, brilla con luz propia.

Por cierto, si aún tienes tus dudas respecto a ir o no al cine a ver esta nueva película, te podemos decir que vale la pena. Es entretenida, divertida y con una muy buena dosis de acción. En realidad no se introduce de manera purista al mundo del juego, más bien toma la historia y la relata a manera que todos en la audiencia podamos entenderle y estemos interesados en lo que pasará.

Un grupo de ladrones y aventureros buscan una reliquia de la cual depende el poder salvar al mundo o no. Ideal para ver en familia.