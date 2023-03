Repara tu cabello del daño que dejó el invierno

Hace poco tiempo el invierno seguía haciendo de las suyas; con la disminución de la temperatura, además de notar nuestra piel más reseca, podíamos notar un cambio visible en nuestro cabello. Ahora, con los días soleados que nos preparan para la llegada de la primavera, quizás el frizz ya no es nuestro mayor problema, pero sin duda puede ser que nuestro pelo haya quedado más apagado, áspero y débil.

¿Alguna vez te has preguntado por qué el frío puede dejar tantos estragos en nuestra melena? Aquí te explicamos los efectos que tienen las bajas temperaturas en nuestro pelo, para que tomes tus medidas y puedas prevenir los daños.

El aire frío puede hacer que la cutícula del cabello se levante ligeramente. Como resultado, la humedad no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en el tallo capilar y el cuero cabelludo se reseca.

Especialmente para las chicas con el pelo grueso, rizado o largo, cuando se exponen a vientos fuertes, su cabello se engancha y se enreda con facilidad. Cuando te cepillas y desenredas el pelo, el tirón del cepillo puede provocar más roturas y puntas abiertas. Es un ciclo interminable… e increíblemente frustrante.

La sequedad y la rotura tampoco favorecen el color del cabello, especialmente si está teñido. Muchas mujeres se dan cuenta de que su cabello teñido pierde vitalidad y brillo durante el invierno.

¿Cómo reparar los daños?

Antes que nada, no hay mejor cuidado que el de prevenir. Y por eso los tips de oro siempre serán que no salgas con el cabello mojado, especialmente si hace frío, y no cepilles tu cabello de manera agresiva, mucho menos si aún sigue mojado, ya que es más probable que se rompa.

Además de esos dos sencillos pasos, hoy te compartimos una línea de cuidado de cabello que nos ha encantado por su fórmula y resultados para mejorar su apariencia: Nashi Argán.

¿Qué productos usar?

Nashi Argán es la marca de Haircare 100% made in Italy que escucha tus peticiones y satisface tus necesidades con pasión y eficacia; su principal objetivo es recuperar el brillo, la salud y nutrición de las cabelleras con su elemento principal: el aceite de argán, capaz de estimular las funciones vitales celulares de nuestro cabello, lo que hace que ayude a reestructurar las capas inferiores de la piel e hidrata profundamente el cuero cabelludo y el cabello, con ayuda de la vitamina E.

1. Shampoo Energizing

Fortalece el cabello y es perfecto para lavados frecuentes en pieles sensibles. Su fórmula a base de aceites esenciales hace que el cabello sea más resistente y disciplinado, mientras que con su acción reequilibrante te brinda un cabello más limpio y sin frizz por más tiempo.

2. Conditioner Energizing

En sinergia con el Shampoo Energizing, este acondicionador apoya la acción energizante del limpiador para una eficacia aún mayor. Fortalece la estructura mientras previene la caída ocasional. Tendrás un cabello fuerte, suave, brillante y desenredado para un efecto sedoso y envolvente

3. Fortifying Prevention Treatment

El tratamiento diario que sabe marcar la diferencia y asegurar todos los beneficios de los pasos anteriores; gracias a los aceites esenciales incluidos en la formulación con efecto tonificante y energizante tendrás un cabello hidratado y fortificado desde la raíz.

4. Instant Hydrating Styling Spray

Es un hidratante que desenreda y elimina el frizz al instante. Este spray no requiere de largos tiempos de aplicación, no necesita enjuague y puede satisfacer más necesidades para brindarte el resultado que buscas: