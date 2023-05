¿Rutina de belleza sueca? Te decimos de qué trata

¿Ya tienes una rutina de belleza establecida que sigues todos los días? El cuidado de nuestra piel es algo que no podemos tomar a la ligera, sobre todo considerando que vivimos en una de las ciudades más concurridas, por lo que la contaminación en el aire está a la orden del día, eso sin mencionar el gran impacto de rayos UV que tenemos específicamente en esta zona.

La piel de nuestro rostro es nuestra carta de presentación, el secreto para lucir siempre jóvenes y bellas, radiantes y saludables. Y es que no importa qué tanto inviertas en tu maquillaje, si el lienzo, que es tu piel, no está bien cuidada, no lograrás tener ese aspecto lleno de vitalidad. Hoy te presentamos la rutina de belleza sueca, la cual busca resultados a largo plazo de manera sencilla, rápida y usando lo mejor de la tecnología a su favor.

¿De qué va la rutina de belleza sueca?

Se trata de una rutina ideal para las personas que no tienen tanto tiempo para dedicarle a su piel todas las mañanas y noches. Menos es más. Siguiendo la filosofía minimalista nórdica, esta rutina consiste en concentrarte en los puntos más importantes del cuidado del rostro para lograr resultados destacables. Enforcarse en menos para tener un mejores resultados, sin necesidad de una interminable y costosa lista de productos.

Es práctica, efectiva y se realiza en tan sólo 7 minutos. Consiste en enfocarse en la limpieza, estiramiento, hidratación y cuidado bucal con la ayuda de aparatos desarrollados especialmente para ello, usando lo mejore de la tecnología.

FOREO es el ejemplo de una marca enfocada en esta beauty revolution de mayor eficacia en menos tiempo. Y siguiendo esta mentalidad, ha creado productos de larga duración se complementan y trabajan en armonía para sacar el mayor provecho de tu piel.

La rutina de belleza sueca de FOREO

Las rutinas de belleza suecas de FOREO están respaldadas con estudios clínicos para

obtener una piel hermosa y resultados visibles. No son invasivas, se pueden realizar fácilmente desde cualquier lugar y dedicándoles poco tiempo, y se enfocan en resultados específicos.

Con ayuda de tecnología innovadora y avanzada, los dispositivos que implementa la marca tienen como objetivo activar, apoyar y amplificar los procesos naturales del cuerpo y de la piel para lucir radiante.

¿Cuáles son esos dispositivos y en qué orden se usan?

-Limpieza facial

Se lleva a cabo con cualquiera de sus modelos LUNA, desde el primero hasta el más nuevo que es el LUNA 4, el cual es resistente a las bacterias para reducir las imperfecciones, elimina el 99% de suciedad, grasa y restos de maquillaje; exfolia la piel y elimina las células muertas.

-Firmeza en el rostro

Para lograr un estiramiento facial sin intervención, se ha desarrollado BEAR, un dispositivo que reduce las arrugas, líneas de expresión y mejora la firmeza y elasticidad de la piel con resultados visibles en tan sólo 1 semana. Además de darte un delicioso masaje. ¡Créenos, ya lo probamos! Úsalo para esparcir tu sérum favorito y notarás la diferencia de inmediato.

-Hidrata

Además de tu sérum, crema o primer hidratante, UFO 2, con luces LED de espectro completo, ayuda a implementar sus beneficios, pues con su tecnología revitaliza y define la piel, para darle un aspecto rejuvenecido y nutrido en cuestión de minutos.

-Pon atención en tu sonrisa

Muy pocas veces mencionamos la salud y limpieza bucal cuando hablamos de nuestra rutina de belleza; sin embargo es igual de importante, pues tu sonrisa es parte vital de tu rostro. FOREO desarrolló ISSA 3, el primer cepillo de dientes eléctrico de silicona que incluye tecnología Sonic Pulse

y 16 niveles de intensidad para que puedas personalizarlo.

Hoy en día existen cientos de productos que se especializan en darle mantenimiento a tu piel, nutrirla y prevenir daños causados por el sol, la contaminación e incluso la edad. Pero sin duda con ayuda de la tecnología no sólo puedes potenciar sus efectos, sino que además disminuir la lista de productos sin alterar los resultados. ¿Lista para mostrar la mejor versión de tu piel?