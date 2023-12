Sarah Jessica Parker lanza su nueva línea de Gala Bow

El black bow que utilizó Sarah Jessica Parker para asistir a la gala anual del New York City Ballet fue toda una sensación en redes sociales. Comentarios como “lo necesito”, “es hermoso” y “es el toque perfecto para un look elegante y sofisticado”, fueron algunos de los que motivaron a la actriz a lanzarse a una nueva misión.



“Cuando vi lo perdidamente enamorados que estaban todos de este moño (al igual que yo), un detalle de último minuto que Serge Normant y yo preparamos apenas unos minutos antes de partir para la gala anual de otoño del New York City Ballet, inmediatamente me propuse una misión: buscar y obtener las mejores cintas de grogrén, tafetán y cintas de seda”, escribió la protagonista de Sex and the City en una publicación de Instagram.

Así que comenzó a buscar por todos los rincones de la ciudad de Nueva York. Visitó los lugares más escondidos, únicos e interesantes para cumplir tan anhelada misión. Y lo logró, encontró los materiales perfectos para diseñar su nueva línea de Gala Bow.



Hay desde pequeños hasta muy grandes, lisos o con puntos y en varios colores. Te adelantamos que el negro, que le dio origen a todo, ya está agotado. Algunas telas tienen casi 100 años, ¡es una locura!

“Lo más importante es que cada bow fue cosido con amor. Y puedes estar seguro de que personalmente prepararé, empaquetaré y enviaré cada pedido de Gala Bow que te llegue. No puedo esperar a ver cómo los usas”, comentó Sarah Jessica.



¡Adelante con las compras!

Esta nueva línea ya está a la venta a través del sitio web sjpbysarahjessicaparker.com.

Puedes encontrar en color rojo, rosa, amarillo, vino, morado, blanco, combinado, lisos o de puntos.



Los precios van desde los 75 dólares, aproximadamente mil 300 pesos, hasta los 225 dólares, es decir, unos 3 mil 900 pesos.

“Tenga en cuenta que todas las cintas vintage fueron obtenidas directamente por Sarah Jessica y son únicas. Como resultado, algunas tienen imperfecciones menores (¡creemos que los defectos pueden ser la mejor parte!)”, se puede leer antes de comprar el producto.



¿Cuál es tu favorito?