Se estrena tráiler de la última temporada de The Witcher con Henry Cavill

¡Ya tenemos el primer vistazo de la tercera temporada de The Witcher! Netflix reveló hoy el primer tráiler oficial y la fecha de estreno de la siguiente entrega de The Witcher.

Esta tercera temporada se siente como si fuera un final definitivo de la historia en la plataforma de streaming, pues aunque se tienen programadas nuevas entregas bajo esta franquicia, Henry Cavill ya no será parte de ellas, y en su lugar quedará Liam Hemsworth como Geralt de Rivia.



Será el próximo 29 de junio cuando se estrenen los primeros episodios, del 1 al 5, de esta tercera temporada que la plataforma ha decidido dividir en dos volúmenes. Después tendremos que esperar casi un mes para ver los episodios finales, del 6 al 8, los cuales llegarán a la plataforma el 27 de julio.

La entrega es sumamente esperada por los fans, ya que será la última vez que podremos ver a Henry Cavill encarnar al protagonista, pues en octubre del año pasado se anunció que sería remplazado por Liam Hemsworth para la cuarta temporada.



¿Habrá una razón de peso en la historia que explique el cambio de Geralt?

Hasta el momento no sabemos si habrá algo en la trama que justifique el cambio de físico que sufrirá el protagonista de la serie. Lo más seguro es que sí encuentren la manera de hacer que se vea natural y necesario para la cuarta temporada.

Lo que sí sabemos es que al lado de Cavill veremos nuevamente a Freya Allan como Ciri y a Anya Chalotra como Yennefer. Aunque The Witcher se ha centrado desde el principio en estos tres personajes y cómo sus caminos se entrelazan, en esta entrega veremos mucho más énfasis en el destino que los une.

Además, en este breve adelanto que se ha liberado podemos ver que habrá un monstruo épico que le hizo a Geralt de Rivia conocer por primera vez lo que era el verdadero miedo.

No podemos esperar a que se estrene la tercera temporada de The Witcher, aunque no nos emociona tener que decirle adiós a Henry Cavill.

Por su parte, Liam Hemsworth está más que listo para suplirlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liam Hemsworth (@liamhemsworth)



“Como fan de The Witcher estoy volado por la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry ha sido un increíble Geralt y estoy honrado de que sea él quien me pasa las riendas y me permita tomar la espada del Lobo Blanco para el siguiente capituló de esta aventura”, compartió el actor en su cuenta de Instagram.