Series y películas en Netflix para ver este mes del amor y la amistad

¡El amor se celebra todos los días! Pero febrero siempre ha sido un buen pretexto para festejarlo aún más. Para que sigas celebrando al máximo esta temporada llena de amor, te dejamos una selección perfecta para que disfrutes de estas series y películas con tu crush, tu pareja, tus amigos, tu familia o en una date contigo misma.

Prepara las palomitas y tus snacks favoritos, pues tendrás algo que ver para cada día que queda del mes. Hay títulos para que encuentre el amor de mil maneras, desde el más romántico hasta el más retorcido que nos muestra los peligros de confundir el amor verdadero, para quienes disfrutan más de los thrillers. ¿Lista?

You: Temporada 4 (Parte 1)

Se estrenó el 9 de febrero y nos muestra la via de Joe en Londres, en donde ha decidido encontrar a Marianne a toda costa, bajo la creencia de que si no es con ella, no volverá a enamorarse nunca más. Aunque esto ya lo hemos escuchado antes. Y por supuesto, Joe encuentra pronto una nueva obsesión.



Querido David

También se estrenó el 9 de febrero y cuenta la vida de una brillante estudiante que de pronto ve su vida de cabeza cuando su atrevido blog de fantasías eróticas sobre el chico que le gusta se filtra en su escuela.



Tu casa o la mía

La nueva cinta de Ashton Kutcher y Reese Witherspoon se estrenó el 10 de febrero y cuenta la historia de dos mejores amigos (y polos opuestos) Debbie y Peter, que intercambian casa por una semana, y lo que descubren sobre sus vidas podría abrirles las puertas al amor.



Batalla de amor

Un K-drama que definitivamente no te puedes perder. Se estrenó el 10 de febrero y se centra en una abogada que detesta perder ante los hombres y en un actor que desconfía de las mujeres. Ambos tendrán que fingir un romance mientras el amor significa guerra para cada uno. Pero como dicen, del odio al amor hay un paso.

Todas las veces que nos enamoramos

Se estrenó justo el 14 de febrero y cuenta la historia de Irene y Julio, quienes desde que se conocieron se han enamorado muchas veces, se han separado otras tantas y lo han vuelto a intentar. ¿Encontrarán alguna vez su final feliz?

Entre el amor y la amistad

Es otro título que llegó el 14 de febrero. Cuenta una historia con la que muchas podremos sentirnos identificadas. Las mejores amigas Uche y Toyin se enamoran del mismo hombre. Su amistad se pone a prueba mientras enfrentan una dolorosa revelación.

Los románticos

Los románticos narra la historia de una de las familias más influyentes de la historia del cine de la India: el cineasta Yash Chopra y su hijo prodigio Aditya Chopra. Ellos lanzaron el primer estudio cinematográfico independiente del país en contra de todas las probabilidades y definieron Bollywood tal y como hoy se le conoce en el mundo. Las películas de Yash Chopra, Aditya Chopra y la ola de cine de la India en la que influyeron ponen nuevo énfasis en el romance, las emociones, el individualismo y los profundos cambios culturales.

La ley de Lidia Poët

Se estrenó el 15 de febrero y cuenta la historia de la primera mujer de Italia en ejercer la abogacía. Probablemente no hayas oído hablar nada sobre ella, pero ahora jamás podrás olvidarla. Una historia que exalta el amor propio y la creencia en la capacidad de uno mismo.

La primera vez

Una serie colombiana sobre una misteriosa muchacha que llega a un colegio de hombres en la Colombia de los setenta. Ella despierta sus deseos y los inspira a perseguir sus sueños, rompiendo estereotipos, reglas… y uno que otro corazón.

Corazones desencontrados

Se estrenó el 16 de febrero. A lo largo de los años, Guy ha estado enamorado de June, pero nunca en el lugar ni el momento adecuados. Esto lo lleva a creer que el destino está en su contra.

La chica y el cosmonauta

Llegó a Netflix el 17 de febrero. El regreso de un cosmonauta, tras 30 años sin noticias de su paradero, reaviva un amor perdido y despierta el interés de una corporación decidida a averiguar por qué no envejeció.

An Inconvenient Love

Se estrena el próximo 23 de febrero, para que la tengas en tu radar. Dos jóvenes aceptan tener una relación casual, pero su acuerdo se complica cuando el romance empieza a llegar a su límite.