“Tailored for You”. Así debes ir vestido a la MET Gala 2025

La MET Gala 2025 rendirá un homenaje a la elegancia, la historia y la creatividad sartorial. Con el tema “Superfine: Tailoring Black Style” (Superfino: El arte de la sastrería en el dandismo negro), el evento no sólo destacará la sofisticación de la moda masculina, sino que honrará la influencia del dandismo negro en la construcción de identidad, resistencia y expresión cultural.

Como cada año, la MET Gala establece un código de vestimenta que guía la creatividad de los invitados en la alfombra roja. En este 2025, la consigna será “Tailored for You” (Hecho a la medida), un concepto que invita a la personalización y la reinterpretación del estilo sartorial.

La inspiración se encuentra en la exposición principal del Costume Institute, que explora la evolución del dandismo negro a través de la historia. Los asistentes podrán adoptar referencias como los trajes zoot de los años 40, los estilos vibrantes de los sapeurs congoleños, o elementos icónicos como sombreros, bastones, broches y pañuelos de bolsillo.

Con anfitriones como Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky y Pharrell Williams, así como LeBron James en el rol de anfitrión honorífico, la gala contará con figuras que han redefinido el estilo masculino en la moda contemporánea. Sus looks pasados, desde el traje amarillo mostaza de Domingo hasta las combinaciones vanguardistas de Hamilton y los detalles trenzados de Rocky, serán clave en la inspiración de la noche.

Una exposición que celebra el dandismo negro

La exhibición “Superfine: Tailoring Black Style”, organizada por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, marca la primera vez en más de dos décadas que el Costume Institute dedica una muestra exclusivamente a la moda masculina. Curada por Monica L. Miller, la exposición se basa en su libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009) y examina cómo la sastrería ha sido utilizada como una forma de resistencia y autoexpresión.

“La moda dandi puede parecer frívola, pero a menudo desafía y trasciende jerarquías sociales y culturales”, afirmó Miller. “Esta exposición explora el dandismo como un pronunciamiento y una provocación”.

Compuesta por ropa, fotografías, arte, documentos históricos y artefactos, la muestra contará con 12 secciones, cada una representando una característica del dandismo: Propiedad, Presencia, Distinción, Disfraz, Libertad, Campeón, Respetabilidad, Jook, Herencia, Belleza, Cool y Cosmopolitismo. Incluirá piezas históricas, desde trajes usados por Frederick Douglass hasta archivos de André Leon Talley, además de diseños de iconos como Virgil Abloh, Dapper Dan y Foday Dumbuya.

La MET Gala de 2025 no sólo contará con un grupo de co-anfitriones de renombre, sino también con un Comité Anfitrión compuesto por figuras influyentes en la moda, el arte, la música y el cine. Entre ellos destacan André 3000, Chimamanda Ngozi Adichie, Simone Biles, Janelle Monáe, Spike Lee, Edward Enninful, Olivier Rousteing y USHER.

Además de la alfombra roja y la cena exclusiva preparada por el chef Kwame Onwuachi, la MET organizará charlas y programas en distintas instituciones de Nueva York, como el Teatro Apollo, para ampliar el impacto de la exposición y su mensaje.