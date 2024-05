Tammy Parra se reinventa; ahora es pelirroja

La reconocida creadora de contenido Tammy Parra ha sorprendido a sus seguidores con un cambio radical de look, optando por un vibrante tono cobrizo en su cabello.

Conocida por compartir cada detalle de su vida con sus fans, Tammy decidió dar este paso audaz como parte de una búsqueda de vivir con más intensidad y autenticidad.

A sus 22 años ha enfrentado numerosos altibajos y polémicas, incluyendo una infidelidad por parte de su exprometido y acusaciones de envidia y falsedad respecto a un supuesto reconocimiento del Congreso de Colombia.

Sin embargo, estas adversidades no han logrado borrar su característica sonrisa y energía positiva, que sigue contagiando a sus más de 7 millones de seguidores en TikTok.

El anuncio de su nuevo look llegó con un video en Instagram donde Tammy mostró su proceso de transformación: «Me gusta, pero me asusta. Es un cambio bien radical (…) Siento que es el primer cambio de look que sí me gusta», confesó la influencer en su publicación, dejando ver su entusiasmo y satisfacción con el resultado.

Para añadir un toque personal y divertido, Tammy grabó las reacciones de sus familiares y amigos al ver su nuevo color de cabello. Las respuestas fueron en su mayoría positivas y llenas de halagos. Sus fans no se quedaron atrás.

“Diosa”, “Kim posible”, “Te ves guapísima, «No inventes”, “Te ves preciosaaaaaa”, “Amé”, “Toooooooppp”, “¡WOW! No soporteeeeee”, “Preciosa” y “Me mueroo” fueron algunos de los halagos que sus seguidores le dejaron en su publicación.

Este nuevo estilo no sólo marca un cambio físico para Tammy, sino también una declaración de su deseo de enfrentar la vida con mayor intensidad y autenticidad.