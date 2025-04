¿Te gustó? Todo lo que tienes que saber sobre el final de “You”

Después de siete años, cinco temporadas, innumerables asesinatos y una audiencia global que no pudo dejar de mirar, You, la serie de suspenso psicológico que convirtió al acosador Joe Goldberg en un fenómeno cultural, ha llegado a su fin.

El último capítulo, estrenado recientemente en Netflix, pone punto final a la historia del asesino romántico más célebre del streaming. Y lo hace con un cierre tan oscuro como satisfactorio.

Lo que comenzó en 2018 como una producción discreta de Lifetime en Estados unidos se transformó en un fenómeno global cuando Netflix apostó por su distribución internacional. La historia de Joe —interpretado por Penn Badgley— cautivó a millones con su inquietante mezcla de encanto, obsesión y violencia. Pero el encanto se ha desvanecido. You dice adiós definitivamente, y esta vez, no hay vuelta atrás.

Joe Goldberg, de galán tóxico a monstruo sin redención

Desde el primer asesinato en una librería de Nueva York hasta su última confrontación en un bosque al norte del estado, Joe Goldberg pasó de ser el narrador seductor de su propia historia a un villano total.

La quinta temporada retoma su vida aparentemente reformada. Joe vive en Manhattan, casado con Kate Lockwood (Charlotte Ritchie), inmerso en el poder empresarial y alejado, al menos superficialmente, de su pasado.

Pero los viejos hábitos no mueren fácilmente. Bronte, interpretada por Madeline Brewer, aparece como un nuevo interés amoroso y como el catalizador de su caída. En realidad, Bronte es una exalumna de Guinevere Beck —la primera gran víctima de Joe— y se ha propuesto vengarla.

Armando un plan junto a otras sobrevivientes del pasado, como Marianne y Nadia, Bronte se infiltra en la vida de Joe para recolectar pruebas, desenmascararlo y entregarlo a las autoridades. A pesar de una breve atracción entre ambos, el plan culmina en una violenta confrontación en el bosque, donde Bronte lo hiere y lo entrega a la policía.

Joe termina en prisión, condenado a cadena perpetua. Por primera vez, su historia no termina con un escape, una nueva identidad ni una nueva víctima. Termina donde debía, entre rejas, rapado, sin redención ni redención posible.

¿Justicia o venganza?

Aunque muchos esperaban la muerte de Joe como una forma definitiva de cierre, Penn Badgley defendió otro tipo de justicia. “Matar a Joe sería venganza, no justicia. El final que elegimos lo deconstruye por completo”, explicó el actor.

Y vaya que lo hace. En una escena que marca un antes y un después en la serie, Bronte le dispara en los genitales antes de entregarlo a las autoridades. Un acto que los creadores describen como simbólico, despojando a Joe de su poder, su ego y su capacidad de manipular a través del deseo.

Los creadores barajaron otros finales. Uno de ellos, revelado por el propio Badgley, mostraba a Joe muerto, convertido en un fantasma. Otro, incluso más perturbador, lo dejaba impune, pero completamente miserable. Sin embargo, el equipo creativo —liderado por los showrunners Michael Foley y Justin Lo— optó por encerrarlo, sin amor, sin escapatoria, sin romanticismo. Solo.

El legado de You

You será recordada por muchas cosas como por convertir al acosador en protagonista, por jugar con la empatía del espectador, y por demostrar cómo las narrativas pueden normalizar —y hasta erotizar— la violencia.

A lo largo de sus temporadas, la serie coqueteó peligrosamente con la glorificación del mal, pero su final parece redimirse. Joe no es un antihéroe incomprendido. Es un asesino narcisista, atrapado por fin en su propia jaula.

Aun así, las reacciones son mixtas. Mientras algunos celebran el cierre como justo y necesario, otros lamentan que la serie haya perdido fuerza desde la muerte de Love Quinn (Victoria Pedretti) al final de la tercera temporada.

Para algunos críticos, como Annabel Nugent de The Independent, You murió con Love, y su desenlace no logra recuperar la audacia de sus mejores momentos.

¿Y ahora qué?

Con Joe en prisión y sin posibilidad de redención, Netflix ha dejado claro que no habrá sexta temporada. Penn Badgley también ha cerrado el capítulo de You en su carrera, satisfecho con el final elegido. “Lo destronamos. Lo deconstruimos. Y eso era lo importante”, declaró el actor.

Más allá de sus altibajos, You es una historia de advertencia sobre los peligros del amor romántico mal entendido, la manipulación disfrazada de encanto y la cultura que aplaude a los hombres rotos sin pedirles cuentas.

En definitiva, You no fue una historia de amor. Fue una historia de horror contada con voz dulce. Y ahora que ha terminado, quizás podamos mirar atrás y ver a Joe Goldberg no como un galán incomprendido, sino como lo que siempre fue: el villano.