Te presentamos el ‘Café de las Artes’, el nuevo hot spot de la CDMX

¿Tienes ganas de pasar una tarde tranquila disfrutando de un delicioso postre o un rico café?, ¿tal vez quieres pasar un momento agradable con tus amigos para ponerse al día?, ¿ o quizás estás buscando un nuevo spot para salir con tu date y poder platicar? No importa cuál de estos planes tengas en mente, tenemos el lugar ideal para que lo lleves a cabo. Se trata de ‘Café de las Artes’, un rinconcito en la calle San Jacinto, en San Ángel.

En este lugar, además de rodearte de una hermosa y tranquila vista a las casas coloniales y la icónica arquitectura de la Villa San Jacinto, podrás disfrutar de un menú variado que ofrece tanto desayunos como opciones para la comida y la cena, pues ‘Café de las Artes’ está abierto de lunes a domingo de 9:00 am a 9:00 pm, así que no hay pretexto para no conocerlo.

Desde unas enchiladas hasta unas crepas dulces, pasando por las ensaladas, los helados y sorbetes, así como bebidas como un clásico capuchino, hasta un carajillo o una chamoyada, todo en un mismo lugar para que en cada visita tengas algo nuevo que probar. Además es un espacio perfecto para los amantes del arte, pues este lugar se encuentra en Villa San Jacinto, una antigua casa de campo que tiempo atrás era conocida como el Jardín del Pueblo de San Ángel; ahí existe una galería en donde continuamente hay exhibiciones y muestras de arte.

La arquitectura del lugar, que destaca por sus arcos blancos y jardín central, es por sí misma otra pieza de arte perfecta para contemplar, además de tener una historia que marca en gran medida el legado de esta colonia. En 1862 este lugar perteneció a Manuel Payno, autor de obras como ‘Los bandidos del río frío’ y ‘El fistol del diablo’. Al morir, la villa paso a ser de su hija, Trinidad Payno, quien estaba casada con Ernesto Elorduy, un famoso músico de la época. Así que por el lugar han pasado un gran número de personas dedicadas al arte.

Incluso el Instituto Nacional de las Bellas Artes lo nombró como inmueble con valor artístico, y en 2015 obtuvo el premio de interiorismo de la revista de arquitectura Obras.

En conclusión, este nuevo hot spot de la CDMX es un café con historia, en donde puedes comer rico y contemplar muestras artísticas.

¿En dónde?: San Jacinto 16 Int. 1-A, San Ángel

Precio: Entre 200 y 250 por persona