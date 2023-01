Tendencias que dominaron la red carpet de los Critics Choice Awards

Estamos en temporada de premios y, por ende, de red carpets. Iniciamos el año con una dosis de inspiración que nos advierte sobre las tendencias que reinarán este 2023. Lo vimos en la red carpet de los Golden Globes y este fin de semana lo volvimos a ver en los Critics Choice Awards, en donde las celebridades derrocharon glamour y elegancia.

Este domingo 15 de enero el Fairmont Century Plaza Hotel de Los Ángeles, California, se llenó de siluetas voluminosas y vestidos con colas largas como protagonistas, pero también se abrieron paso otras tendencias que sin duda darán mucho de qué hablar en las próximas premiaciones. Aquí te dejamos una lista con las mejores tendencias de la red carpet de ayer.

Vestidos con colas largas

Michelle Yeoh eligió un hermoso vestido Carolina Herrera con una capa larga como pieza statement que enmarcaba el vestido negro strapless de base. Por su parte, Angela Bassett llevó un Christian Siriano que también destacó por terminar con un corte largo que arrastraba hasta el piso. Stephanie Hsu, host del evento, lució un Valentino en un tono vibrante anaranjado que sin duda también dejó su huella en la red carpet.

En una versión un poco más discreta, Phoebe Dynevor optó por un diseño muy ad hoc con ‘Bridgerton’, y Janelle “Jane” Monáe se arriesgó con un diseño transparente con cut offs a los costados.

Vestidos tipo pastel

Elle Fanning llevó un Alexander McQueen con el que sin duda reinventa la silueta voluminosa del que conocemos como vestido tipo pastel, haciéndolo mucho más interesante y disruptivo. Con los toques metálicos también se unió a otra de las tendencias favoritas de las que hablaremos más adelante. Por su parte, Sadie Sink, con un vestido Chanel, llevó esta tendencia de manera más clásica, pero con un toque interesante gracias al escote strapless con cut off por debajo del busto.

Transparencias

Any Taylor-Joy con un Dior, y Lily James con un Oscar de la Renta, apostaron por un diseño transparente con silueta lady like con el toque exacto de picardía y mucha elegancia. ¡Las transparencias sí se pueden llevar con mucho estilo! Por su parte, Julia Garner optó por un Ferragamo rojo encendido con un corte asimétrico que, aunque no fue nuestro favorito, dejó su huella en la red carpet.

Metálicos

Los diseños con telas metálicas también fueron otra de las tendencias favoritas en los Critics Choice Awards 2023. Lo pudimos ver tanto en total looks como en el hermoso vestido Dior de Amanda Seyfried, o los detalles adicionales como el de Elle Fanning. Este año el metálico apuesta por el dorado como el de Amanda o Michelle Williams en un Louis Vuitton, o el plateado como el de Oscar de la Renta de Kate Hudson. Sin embargo, también lo veremos para cerrar el invierno en su versión sparkling. Tanto en detalles como el Schiaparelli de Julia Roberts, o en un total look como el Valentino de Viola Davis.

¿Cuál es tu tendencia favorita?