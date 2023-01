‘The Last of Us’, la nueva serie de HBO Max que tienes que ver

Desde que HBO Max anunció que haría una serie live action de ‘The Last of Us’, los fanáticos del videojuego han estado esperando pacientemente el día del estreno. Y aunque hubo algo de escepticismo al principio, conforme avanzó la producción y se dio a conocer el cast, la emoción aumentó creando altas expectativas sobre la serie.

La salida del tráiler y los primeros stills fueron un imán para atraer no sólo a los conocedores de la historia, sino también a personas que jamás en su vida había escuchado hablar del videojuego. Lo anterior fue definitivamente una luz verde para que la plataforma se diera cuenta del gran tesoro que estaba a punto de desenterrar.

¿De qué va ‘The Last of Us’?

La historia de ‘The Last of Us’ la podemos resumir de manera simple en una frase: Apocalipsis “zombie” creado por el reino fungi que toma posesión de las personas. No es una bacteria, no es un virus, sino el Cordyceps, una especie de hongos que bajo las condiciones adecuadas se empieza a apoderar de la mente y cuerpo de las personas. La cura no existe, o al menos eso es lo que se cree durante los primeros 20 años de la infección, pero hay una niña que puede ser la solución.

Creada por Craig Mazin y Neil Druckmann, ‘The Last of Us’ es una de las mejores adaptaciones de videojuegos en la historia del cine. Y lo decimos después de ver los primeros seis de nueve episodios que tendrá esta primera temporada que, seguramente, no será la única.

La serie comienza con la transmisión de un programa de televisión en donde se entrevista a dos científicos. Una charla a la que luego de una pandemia uno ya no se siente tan ajeno. En la primera secuencia de la serie se nos plantea el panorama completo y la causa de lo que estamos a punto de ver.

El poder de Ellie y Joel

Después se introduce a nuestro personaje central, Joel, interpretado por Pedro Pascal, quien hace un excelente trabajo al engancharnos con este hombre que ha sufrido una fuerte pérdida y ahora hace lo posible por sobrevivir.

Su encuentro con Ellie, a quien da vida la actriz Bella Ramsey, nos advierte que la historia tiene a dos protagonistas y que iremos con ellos a lo largo de la serie hasta las últimas consecuencias. Ellie es una joven huérfana que por alguna extraña razón es inmune al hongo que causó el Apocalipsis zombie, por lo que sí, todo apunta a que ella podría ser el eslabón perdido para encontrar la cura.

Mientras las esperanzas aumentan, los problemas también, pues el hongo que se apodera de los humanos comienza a evolucionar y ha modificar sus cuerpos también, convirtiendo a los infectados en una rara especie de monstruos.

Joel debe mantener a Ellie con vida y llevarla con los Fireflies, una milicia que lucha para derrocar al gobierno autoritario que surgió luego de la catástrofe, y que trata de restaurar la democracia, con la esperanza de que puedan desarrollar una vacuna.

Una serie digna de ver

Desde las primeras secuencias, la serie se apega fielmente al videojuego, no sólo en la historia, sino también en pequeños detalles visuales que lo son todo. Además lleva movimientos de cámara y encuadres clásicos de videojuego que sin duda te harán sentir dentro de uno.

Desde la cámara en perspectiva hasta la velocidad de las tomas, un look and feel que sin saber muy bien cómo, cualquier espectador podrá percibir.

La música que acompaña a la serie también es otro punto a destacar, pues no sólo se respetó la del videojuego, sino que además es una creación que marca el tempo y alma de la serie, alineándose con el ritmo de edición y de efectos especiales.

‘The Last of Us’ no sólo es interesante por el tema de los infectados y el Apocalipsis zombie, sino también por el movimiento político y social que surge a partir de la ruptura del mundo como era conocido, dejando ver que a veces los monstruos no son los más peligrosos, sino también los humanos que aún no han sido infectados.



El primer episodio ya está disponible en HBO Max.