The Mansion by EstiloDF, tu nuevo spot de selfies favorito

The Mansion by EstiloDF es el lugar donde estrellas, influencers y fans de EstiloDF se dan cita para dar rienda suelta a su imaginación. Aquí podrás generar contenidos para tus redes sociales teniendo como back los spots más divertidos y creativos en Polanquito, a unos pasos del Parque Lincoln.

Tú puedes ser parte de este nuevo lugar en la CDMX. La entrada es libre y solo necesitas reservar un horario de lunes a viernes de 10 am a 6 pm.

Tendrás una hora para hacer las selfies y videos que quieras en los más de 30 spots en The Mansion by EstiloDF.

La afluencia máxima por hora es de 20 personas, así que reserva ya para asegurar tu entrada al nuevo spot del Semanario de Moda en México.

