Tips para lograr un maquillaje natural y glowy como el de Mariana Rodríguez

La tendencia de maquillaje natural y luminoso no muestra señales de desaparecer, y Mariana Rodríguez es una de las it girls mexicanas que mejor lo ha dominado. Su look radiante, fresco y sofisticado es el equilibrio perfecto entre sencillez y glamour.

Pero ¿cómo lograr ese efecto glowy sin parecer recargada? Aquí te contamos paso a paso cómo conseguirlo.

Una piel bien preparada es la clave

El secreto de cualquier maquillaje natural exitoso está en la preparación de la piel. Mariana suele mostrar una piel hidratada, suave y luminosa desde el primer vistazo. Para replicarlo:

Limpia tu rostro con un gel suave.

Aplica un tónico hidratante.

Usa un sérum con vitamina C para dar luminosidad.

Hidrata con una crema ligera pero nutritiva.

Finaliza con un primer iluminador en las zonas altas del rostro.

Base ligera y radiante

La base debe unificar el tono sin cubrir de más. Opta por una fórmula ligera, de acabado glow o satinado. Puedes aplicar con brocha o esponja húmeda, difuminando bien para que se funda con la piel.

Tip: si tienes pecas, ¡déjalas ver! Eso da un toque más natural y fresco.

Correcciones mínimas

Usa corrector sólo donde lo necesites: ojeras, rojeces o pequeños granitos. Mariana siempre luce un rostro natural, sin exceso de producto.

Rubor y bronceador estratégicos

El rubor en tonos durazno o rosado suave aporta vida al rostro. Aplícalo en las mejillas y llévalo ligeramente hacia las sienes. Complementa con un toque de bronceador para calidez, sin crear contornos marcados.

Iluminador, tu mejor aliado

Mariana domina el arte del glow sutil. Usa un iluminador en crema o líquido en los puntos altos del rostro: pómulos, puente de la nariz, arco de cupido y lagrimal. La clave está en difuminar bien.

Ojos suaves, pero definidos

Su look de ojos incluye sombras en tonos tierra y melocotón con un toque satinado. Añade pestañas definidas pero naturales —con máscara o pestañas postizas ligeras— y un delineado sutil en la línea superior.

Cejas naturales y labios jugosos

Las cejas de Mariana siempre se ven peinadas y rellenas de forma suave, respetando su forma natural. Para los labios, elige un bálsamo con color o un labial en tono rosa nude con acabado glossy.

El toque final: spray fijador luminoso

Cierra tu maquillaje con un spray fijador de acabado glow para sellar el look y mantener ese efecto de piel jugosa durante horas.