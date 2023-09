Trend alert: Collares con letras de globo

Hailey Bieber llegó para comprobarlo: los collares con letras de globo son el accesorio más trendy del momento.

Como si se tratase de un pequeño globo para celebrar una ocasión especial, estos collares se llevan como pieza statement esta temporada, principalmente en dorado liso o con aplicaciones de brillantitos.



Elige tu letra favorita, aquella que te recuerde a esa persona especial, tu propia inicial o la de tu canción favorita, y llévala con una cadena a juego de longitud mediana.

El secreto para convertir este accesorio en una pieza statement es optar por las letras grandes, el oversized está de regreso. Solo recuerda que para mantener el equilibrio y que tu look se mantenga en armonía, no debes sobrecargar tu elección de accesorios.

Lleva únicamente la letra de globo, aquí no vale llevar el layering de collares.



Te recomendamos usar aretes pequeños, al igual que pulseras y anillos discretos para no quitar protagonismo a la letra.

Si quieres enfatizar su diseño opta por llevar tops básicos y en colores lisos para que destaque. Los escotes en forma de corazón, strapless o escotes muy marcados son ideales para enmarcar este tipo de collares.

Tal como lo llevó recientemente Hailey Bieber a juego con su vestido Vivienne Westwood y los stilettos Maison Ernest en su salida con Justin Bieber. Un look lleno de glamour y elegancia.



Aunque la modelo también nos ha enseñado que este accesorio se puede llevar perfectamente con un look más casual para el día a día.



¿En dónde los puedes encontrar?

Hello Ice, una marca de joyería especializada en hombres, cuenta con un modelo de iniciales para mujer muy similar a la que usa Hailey Bieber. Su precio es de $880 pesos y cuenta con envío gratis, además de algunos descuentos que la marca aplica dependiendo la temporada.

Si desea una versión alternativa también puedes buscar este modelo en Amazon y seguramente muy pronto también podrás encontrar opciones más económicas en la sección de accesorios de tiendas como H&M, Bershka, etc.