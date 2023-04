Trend Alert! Los outfits con flecos son los favoritos

Los flecos son uno de los elementos más antiguos en la historia de la moda. Existen desde tiempos antiguos, incluso antes de que se tuviera como tal un concepto de tendencia o estilo. Sorprendentemente este detalle ha sobrevivido a través de los años y de vez en cuando regresan con más fuerza para convertirse en tendencias que conquistan tanto el street style como la moda de alta costura.

Esta primavera 2023 es uno de esos momentos en los que los flecos tienen un despunte de popularidad, tanto que los veremos en vestidos, faldas, blusas, pantalones y hasta accesorios como bolsas y sombreros.

Contrario al estilo retro y el toque vintage que caracterizó los outfits con flecos del 2022, este año los diseños son más vanguardistas y estilizados, convirtiendo los flecos mini en los favoritos: discreto, minimalista y con mucha personalidad.

Chiara Ferragni ha sido una de las primeras it girls en adoptar este tipo de flecos a su outfit del día a día, optando por una chamarra con estampado trival enmarcada por finos y pequeños flecos que le dan un toque boho chic a su outfit.

Los flecos también se han puesto la corona en las pasarelas de primavera tanto en Milán, París, Nueva York o Londres, desde Jacquemus hasta las firmas más novatas de hoy en día, demostrando que los flecos se pueden llevar tanto de noche como de día, tanto en outfits casuales como en looks más elegantes.

Por eso a continuación te mostramos tres prendas para llevar los flecos en tu look como una experta:

Faldas o vestidos

Son la opción perfecta para armar un outfit elegante si tienes un evento importante como una boda, aniversario, o hasta una cena con amigas o un date en un restaurante formal. Kendall Jenner lo sabe y es por eso que ha elegido este vestido Alexandre Vauthier para asistir a la restrospectiva de Karl Lagerfeld «What Goes Around Comes Around». Recuerda, entre más finos sean lo flecos, mucho mejor.

Pantalones

Los pantalones con flecos son la nueva pieza statement que puedes elegir para salir a conquistar un concierto, o simplemente para lucir a la moda en un día normal de trabajo. Son ideales también para armar un look más elegante, pero con frescura y movimiento, cuando vas a la playa.

Bolsas

El accesorio perfecto para complementar tu outfit, sería una bolsa o cartera con flecos. Especialmente si decides llevar un coordinado discreto o minimalista, este accesorio le dará un toque extra que elevará tu estilo y te pondrá en tendencia. Nuevamente lo decimos, busca aquellos que tienen flecos delgados para que se vea mucho más estético.