‘Turning Red’ tuvo una proyección especial en México

‘Turning Red’ o ‘Red’, como la dieron a conocer en los países hispanohablantes, es la nueva película de Pixar que se estrena en Disney+ este viernes 11 de marzo. Tal y como nos tienen acostumbrados, es una historia con la que el público puede identificarse fácilmente, pues toca temas universales que todos en algún momento hemos vivido. Como el tema de la familia y el proceso de crecer para encontrar poco a poco nuestra propia identidad y lo que nos define.



Una premiere en familia

Antes de su estreno en la plataforma, se llevó a cabo un evento especial en el Auditorio BlackBerry en la CDMX, con una alfombra roja llena de increíbles spots en los que los asistentes pudieron tomarse fotos para el recuerdo y posar con orejitas rojas, características del personaje principal.

El evento fue familiar, por lo que se pudo ver a padres llevando a sus hijos pequeños, adolescentes acompañados de su mamá o papá, e incluso personas adultas que aprovecharon el evento para pasar tiempo con su familia, pareja o amigos, pues sin duda es una cinta para todas las edades.

Para crear un ambiente inolvidable, además de los spots alusivos a la cinta se repartieron pósteres de la boy band que aparece en la peli, playeras, diademas de orejitas, libretas y por supuesto un desayuno saludable acompañado de palomitas como postre.

La proyección se llevó a cabo en pantalla grande con sillones y sillas lounge en donde todos disfrutaron al máximo de la función. Las risas, los suspiros, la nostalgia y una que otra lagrimita no faltaron en esta proyección especial, pues es una cinta que sin duda llega directo al corazón.

A la función asistieron los actores de doblaje de la versión en español de ‘Red’, algunos influencers e invitados especiales.

¿De qué va Red?

La cinta cuenta la historia de Mei Lee, una niña de 13 años que siempre ha tratado de obedecer a su mamá en todo para hacerla sentir orgullosa y feliz. Mei Lee se encuentra justo en la etapa en la que comienza a ser adolescente, quiere algo de independencia, se muere por conocer a su boy band favorita y empieza a sentir atracción por los chicos.

Sin embargo, Ming Lee, su madre, es una mujer sobreprotectora que al buscar lo mejor para su hija se olvida de darle espacio y trata de controlar y vigilar todo lo que hace. En uno de los momentos más vergonzosos de su vida, Mei Lee experimenta una explosión de sentimientos que reprime y al día siguiente amanece convertida en un esponjoso y tierno panda rojo.

Ahora tendrá que aprender a controlar sus emociones si no quiere cambiar de forma y convertirse en un panda rojo frente a sus compañeros. ¿Lo logrará teniendo una mamá tan estricta? Sus amigas jugarán un papel vital para que pueda enfrentar esta nueva etapa en su vida.

‘Red’, perfecta para ver en familia

Dirigida por Domee Shi, con un guión de ella misma en colaboración con Julie Cho, ‘Red’ es una cinta para toda la familia con la cual, sin importar la edad que tengas, seguro podrás sentirte identificado, pues todos pasamos por ese momento en el que comenzamos a independizarnos para formar nuestro propio camino e identidad. Un proceso difícil tanto para los hijos como para los padres, y en la cinta se muestra claramente.

“Esta película me identifica con esta mamá cuando a veces me siento frustrada porque las cosas no salen con mi hija al 100%; la película me enseñó que ella es un ser independiente y las dos tenemos que ir juntas de la mano conquistando la vida”, explicó Itatí Cantoral en entrevista, pues ella es quien presta su voz a Ming Lee en la versión doblada de la película.

La cinta nos enseña que no se trata de separar a tu familia por completo de tu vida, sino aprender a involucrarse sin que ninguno pierda su autonomía y libertad. Ahora sólo nos queda lamentarnos por el hecho de que esta película no llegó a las salas de cine, pues tiene todo el potencial para deleitar al público en la pantalla grande.

Por suerte, estará en Disney+ y se espera que esto aumente el número de personas que podrán disfrutar de este trabajo realizado por un grupo principalmente dirigido por mujeres.