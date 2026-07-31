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Entramos al Ultaverso: así fue el primer Press Day de Ulta Beauty

Más de 60 marcas, lanzamientos inesperados y experiencias para probar, tocar y descubrir: Ulta Beauty convirtió su primer encuentro con medios y creadores en un recorrido por todo lo que veremos en belleza durante los próximos meses.

por: Nancy Estrada

En belleza siempre parece haber algo nuevo: un activo que promete transformar la piel, una fragancia que se vuelve objeto de deseo o un producto de maquillaje que aparece de pronto en todos los tutoriales. Con tantas propuestas compitiendo por nuestra atención, descubrir qué vale la pena se ha convertido casi en una experiencia por sí misma. Partiendo de esa idea, Ulta Beauty celebró la primera edición de su Press Day, un encuentro que reunió a más de 320 invitados entre medios, creadores de contenido y aliados de la industria. El punto de partida fue el Ultaverso, un recorrido inmersivo diseñado para explorar las novedades que marcarán la segunda mitad de 2026.

Desde la entrada, el espacio se alejaba del formato tradicional de una presentación. Una fotografía inspirada en este universo daba inicio al recorrido, que después continuaba por el Beauty Bar y El Salón en Ulta Beauty por Urban Hair. Ahí, los destellos y acabados luminosos se convirtieron en parte del maquillaje de los asistentes antes de pasar a las estaciones de las marcas.

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Belleza que se descubre con los sentidos

Más que observar productos acomodados sobre una mesa, la experiencia invitaba a probarlos, conocer sus texturas y conversar directamente con quienes están detrás de cada propuesta. Skincare, maquillaje, haircare, fragancias y wellness convivieron en un mismo lugar, mostrando que nuestras rutinas ya no se construyen desde una sola categoría.

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Entre los hallazgos estuvieron algunas de las firmas que únicamente pueden encontrarse en Ulta Beauty, como Bubble, Nopalera, Peach & Lily, Peach Slices, Half Magic, Morphe, NOYZ, Orebella y la propia Ulta Beauty Collection. También hubo espacio para nombres conocidos como NARS, Clinique, Dyson, e.l.f. Cosmetics, Kérastase, Olaplex, Shiseido, Supergoop!, OUAI y The Ordinary.

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Nuevos nombres en el radar

Uno de los momentos más interesantes fue descubrir las incorporaciones que amplían el catálogo de la tienda. Beauty Creations, bareMinerals, Buxom, ELEMIS y Starface se suman con propuestas que van desde el maquillaje hasta el cuidado de la piel, demostrando que la conversación ya no gira alrededor de una única tendencia, sino de distintas formas de entender y disfrutar la belleza.

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No todo fue lanzamiento ni novedad inmediata. El Press Day también permitió mirar hacia dónde se dirige la industria: fórmulas más especializadas, rutinas personalizadas y consumidores cada vez más curiosos, informados y dispuestos a mezclar marcas, categorías y estilos.

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El verdadero lujo es poder elegir

El primer Press Day de Ulta Beauty dejó claro que descubrir también forma parte del ritual. No se trata únicamente de encontrar el siguiente producto viral, sino de probar, comparar y elegir aquello que realmente tiene sentido para cada persona. En ese recorrido está el atractivo del Ultaverso: reunir múltiples maneras de vivir la belleza sin imponer una sola.

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