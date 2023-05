¡Uñas de verano perfectas! La nueva propuesta de OPI y Xbox

Este verano llega más colorido que nunca con los tonos pastel como protagonistas para crear diseños aesthetic y súper chic en tus uñas, y los tonos más vibrantes para manis itinerantes y divertidos. ¿Cuál va mejor contigo? Te ayudamos a descubrirlo con estas tendencias en uñas que son las favoritas de las it girls, y con la colaboración que ha hecho OPI con Xbox en busca de los mejores colores del verano.

-Francés de colores

El diseño más sencillo y clásico de esta temporada es el francés, pero olvídate del blanco, pues las puntas se llevan de colores en este verano. Y no sólo de un color, sino de varios. Lleva la alegría de la temporada en tus uñas con un tono diferente en cada dedo.

-Ondas groovy

Las ondas groovy son la inspiración retro que llegó para quedarse y vuelve a posicionarse entre los diseños favoritos este verano. El azul, verde y anaranjado son nuestros favoritos, pues lucen perfectos cuando se llevan juntos, al igual que cuando decides llevar uno solo en todas las uñas.

-Inspiración de sirena

Las uñas de sirena son la nueva tendencia este verano. ¿De qué va? Aunque el nombre suena a que será algo complicado, la verdad es que no. Es de hecho una de las propuestas más sencillas de la temporada. Consiste en llevar un esmalte con brillo y acabado aperlado, tal como luciría una aleta de sirena. Los tonos favoritos para logarlo: morado y verde, los colores de La Sirenita.

-Lleva el atardecer de la playa a tus uñas

Sol, mar y arena es en lo primero que pensamos cuando hablamos del verano. Por eso OPI eligió los colores que representan un hermoso atardecer en la playa para su colaboración con Xbox y juntos crearon el primer control inalámbrico de edición especial inspirado en la belleza: Sunkissed Vibes OPI.

El azul, coral, anaranjado y verde son los colores perfectos para pasar estos días de verano con un toque playero aunque no estés en la playa. Sanding in Stilettos, Flex on the beach, Surf Naked y Summer Monday-Fridays son los nombres de los esmaltes elegidos en esta colaboración, los cuales se desprenden de la colección Summer Make the Rules.

-Un mar de colores

En la misma paleta de colores, esta tendencia consiste en mezclar todos los colores de un atardecer de verano en la playa para crear un mar con efecto aperlado en tus uñas. Aquí te dejamos un tutorial súper fácil para que puedas recrearlo en cuestión de minutos.

¿Cuál es tu mani favorito?