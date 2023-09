Viaja al universo con “Más allá de la luz”, la exposición inmersiva de la NASA

Vivimos en un mundo increíblemente grande en donde hasta ahora el planeta Tierra es el único en donde hemos encontrado vida. Y aunque los astrónomos cada vez descubren más acerca del universo, éste aún guarda muchos secretos. Pero si quieres descubrir algunos de ellos, no te puedes perder “Más allá de la luz”, una experiencia inmersiva que te hará sentir en el espacio.

La luz como nunca antes la habías visto

Esta exposición está diseñada para que a través de imágenes de alta resolución sea posible conocer más sobre la naturaleza de la luz. Existen miles de características luminiscentes que son imperceptibles para el ojo humano. Sin embargo, la NASA, en colaboración con Artechouse, utilizó la innovación tecnológica para hacerlo posible.

A través de seis instalaciones podrás experimentar la narrativa diseñada para que, por medio de imágenes del universo, conozcas la relevancia de la luz. Incluso es posible ver fotografías captadas por el telescopio James Webb que nunca antes habían sido reveladas.

¿Qué encontrarás?

La exhibición consta de una estancia de 25 minutos a través de la cual es posible explorar el Sistema Solar, la Luna, la heliofísica, la ciencia del clima y la biosfera, por mencionar algunos de los temas. Y todo esto acompañados de la música del universo creada con base en los sonidos que este mismo emite.

Además, el espacio en donde está montada la exposición tiene alrededor de 100 años de antigüedad. Y sin lugar a dudas la experiencia que se vive en este espacio es incomparable a cualquier otra muestra astronómica.

“Beyond the Light” está montada en uno de los lugares más cosmopolitas del mundo: la ciudad de Nueva York. El horario de apertura es de las 10 am hasta las 10 pm con el último acceso a las 9 pm. Aún puedes adquirir boletos para que no te pierdas estas increíbles imágenes y descubras los secretos que el universo tiene para contar.