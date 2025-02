Visita el paraíso gastronómico para los fans de Hello Kitty

Si eres amante del universo de Hello Kitty, prepárate para conocer tu nuevo lugar favorito: Hello Kitty Burgerland. Este mágico destino fusiona la ternura y el encanto de Sanrio con una oferta gastronómica irresistible, convirtiéndose en el spot perfecto para disfrutar en familia, con amigos o incluso para celebrar eventos especiales.

Desde hamburguesas tradicionales hasta opciones gourmet, Hello Kitty Burgerland ofrece un menú variado y delicioso que se adapta a todos los gustos. ¿Eres fan de los sabores clásicos? La Cheeseburger con carne de sirloin te hará volver una y otra vez. ¿Buscas algo más atrevido? Prueba la Onion Rings Burger, con crujientes aros de cebolla que añaden el toque perfecto. Para los amantes del pollo, la Chicken Spicy Burger trae un balance entre lo picante y lo cremoso que no puedes dejar pasar.

Además hay opciones low carb con portobello a la plancha, hamburguesas con queso de cabra, ensaladas frescas y nutritivas, y un sinfín de complementos como Crisscut Fries, Mac & Cheese y Chicken Nuggets.

Dulces sueños para todos

Los postres en Hello Kitty Burgerland son tan adorables como deliciosos. Desde un esponjoso Rainbow Cake hasta el irresistible Hello Kitty Tiramisú, cada bocado es una experiencia inolvidable. Y para los verdaderos coleccionistas, las Galletas Personaje con diseños de Hello Kitty, My Melody, Badtz-maru, Kuromi y Keroppi son un must en la visita.

Para acompañar la experiencia, la cafetería ofrece desde capuchinos decorados con figuras de personajes hasta opciones refrescantes como frappés de chocolate, Lotus o Glorias. También hay malteadas, jugos naturales y hasta Icee de 32oz para los más pequeños.

¿Quieres celebrar tu cumpleaños o un evento especial en el universo de Hello Kitty®? Hello Kitty Burgerland tiene paquetes temáticos que incluyen todo lo necesario para una fiesta inolvidable. Desde reuniones familiares hasta eventos para adultos, cada detalle está pensado para que la magia de Sanrio esté presente en cada momento.