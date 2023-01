4 electrodomésticos para limpiar más rápido tu hogar

Las tareas del hogar nunca acaban, así que si prefieres invertir tu tiempo en otras actividades y ayudarte de la tecnología para hacer los quehaceres más fáciles y rápidos, entonces te conviene conocer cuatro electrodomésticos que quizás aún no tengas y que seguramente te sorprenderán. ¡Opta por una vida más práctica y déjate consentir!

Hidrolavadoras, útiles por doquier

También conocidas como limpiadores de alta presión, las hidrolavadoras son máquinas que facilitan la limpieza de textiles, maderas y otras superficies difíciles de limpiar con otro tipo de herramientas más básicas. Son buscadas por aquellas personas que tienen muchas alfombras o tapices en casa, incluso para quienes quieren limpiar los interiores de su auto en un dos por tres. Gracias a su nueva tecnología, hoy ofrecen importantes ahorros de agua y, claro, también de tiempo.

Planchas verticales

¿En casa se suele planchar mucho? Entonces deja de hacerlo a la vieja escuela y busca las planchas verticales, esas que son de mucha ayuda en las tintorerías. Verás que tu espalda y agenda te lo agradecerán, pues en apenas minutos tendrás las prendas y outfits de la semana ya listos y pulcros. Además, debido a sus diseños vanguardistas, puedes acomodarlas fácilmente en cualquier lugar. ¡Listas para sacarte de un apuro en cualquier momento!

Centro de lavado

Los centros de lavado son un sueño en muchos hogares. ¿Imaginas poder lavar, enjuagar y secar toda tu ropa sólo al presionar un par de botones? Ni siquiera tendrás que tender, así que son una inversión formidable si en casa sale constantemente mucha ropa por lavar y tú no tienes el tiempo o la paciencia para hacerlo. Olvídate de lo complicado de este quehacer y pide tu centro de lavado en línea para recibirlo hasta la puerta de tu hogar.

Robot aspiradora

Las aspiradoras son la mejor respuesta ante el polvo que constantemente se reúne en cada recoveco del hogar, así que si ya te va cansando usar la escoba, te complacerá conocer el robot aspiradora, un aparato que mediante una fácil configuración con tu móvil recorrerá todo el piso (incluidos los espacios a los que es más difícil llegar) e irá recogiendo todo el polvo y suciedad. Un bonito regalo si ya no quieres (o puedes) agacharte todo el tiempo.

