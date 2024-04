Litoral: el sabor de México en un rincón de Cancún

Litoral es un restaurante que sabe a México, no importa de dónde vengas este lugar ubicado en el paraíso de Cancún te dejará el paladar con sabor a tierra, mar y humo. Aquí, la sopa de tortilla grita ¡viva México! y si la combinas una margarita te garantizo que será el mejor día de tu vida.

Para los que viven en la ciudad caribeña, Litoral es una gran opción culinaria en especial para todos aquellos que aman la cocina sustentable. Cada platillo del chef Ricardo Muñoz te hará vivir toda una experiencia gastronómica.

Si vas de visita a Cancún, ¡una parada obligatoria es este restaurante! Para todos los fanáticos de la cocina de autor , y si ya conoces Azul Histórico, definitivamente Litoral te ofrecerá uno de los mejores momentos culinarios a través de recetas ancestrales que nos llenan de orgullo como mexicanos.

Ahora, que si tu plan es romántico, este es el sitio mágico para sorprender a tu pareja con un menú y servicio único en el estado. Incluso si eres extranjero y deseas probar la comida mexicana con un toque gourmet y sin tanto picante, en Litoral viajarás por todas las litorales que representan a México a través del ingenio del chef Muñoz.

Este restaurante lo tiene todo, ambiente, arquitectura, vista a la famosa Marina de Cancún, servicio de más de cinco estrellas y un menú lleno ingredientes ancestrales. Y si eres vegano también podrás disfrutar de grandes opciones.

No me quiero ir sin antes decirte que si visitas Litoral, no te vayas sin probar la coctelería, ¡y sí, el vino es muy rico!, pero par esta ocasión inicia tu velada con un cóctel de mezcal con jamaica acompañado con un guacamole con cecina, por su puesto que el postres no debe faltar, así que te recomiendo un helado de vainilla o un tamalito de chocolate, ¡los vas amar!

Dónde

Reservaciones: https://litoralcancun.com/