¿Quién es Allen Genkin, el nuevo novio que presume María León en redes sociales?

La cantante y actriz María León decidió abrir las puertas de su corazón al mundo. Después de mantener su vida amorosa en privado durante mucho tiempo, reveló a su nuevo compañero de vida: Allen Genkin, destacado bailarín y coreógrafo estadounidense.

Desde 2021, los rumores sobre la vida sentimental de María no cesaban, especialmente tras su relación con Carlos Ferro; sin embargo, fue en una emotiva publicación de Instagram en la que la cantante presentó oficialmente a Allen Genkin, con quien comparte una conexión especial en el mundo del baile.

Allen Genkin, reconocido desde temprana edad por su destreza en el baile latino de salón, ha brillado en competencias nacionales e internacionales, incluyendo el prestigioso Blackpool Dance Festival y el UK Open.

Su pasión por el baile lo ha llevado a colaborar con figuras de renombre en la industria del entretenimiento, además de establecer su propia academia, Sweat Dancefit.

En su publicación, María dedicó unas emotivas palabras a Allen Genkin por su cumpleaños, revelando la profundidad de su amor y admiración. Este gesto no sólo cautivó a sus 2.8 millones de seguidores en Instagram, sino que también despertó un gran interés por conocer más sobre el talentoso bailarín.

Entre las celebridades que celebraron su amor están Maribel Guardia, Andrea Legarreta, Carmen Sarahí, Alix Bauer, Regina Blandón, Letal, Mane de la Parra y Consuelo Duval.

“Gracias mi Vida. Te amo tanto, you are my world”, le escribió el bailarín para corresponder tan amoroso detalle.

Los fans de la cantante le escribieron principalmente: “Llévala a la Luna por mí, suertudo”.