Critican el desastroso homenaje a Selena de Imelda Tuñón

Luego de semanas marcadas por una intensa batalla legal por la custodia de su hijo José Julián —conflicto que la enfrentó públicamente con Maribel Guardia—, Imelda Tuñón decidió volver a los escenarios con la esperanza de retomar el rumbo de su carrera artística.

Pero su regreso no fue precisamente un aplauso de pie, ya que su debut como cantante en Monterrey se convirtió en un episodio accidentado que rápidamente se viralizó y desató una lluvia de críticas en redes sociales.

La actriz se presentó la noche del 12 de abril en el Auditorio Cumbres, en Monterrey, como parte del espectáculo previo a la obra Soltero, Casado, Viudo y Divorciado, donde también fungió como madrina. En esta ocasión Imelda se atrevió a rendir homenaje a la inigualable Selena Quintanilla, interpretando algunos de sus temas más emblemáticos como “Amor prohibido”, “Si una vez” y “Como la flor”; sin embargo, su debut estuvo lejos de brillar con luz propia.

La noche comenzó con un error que se volvió viral en cuestión de horas. Imelda apareció en el escenario sin micrófono. Mientras sonaba la intro de “Como la flor”, la actriz tuvo que correr tras bambalinas a buscar el aparato, dejando a sus bailarines inmóviles ante un público confundido. Aunque regresó rápidamente y retomó la canción a la mitad, el momento fue suficiente para abrir la puerta a las críticas.

En redes sociales los usuarios no perdonaron el desliz ni su interpretación vocal, cuestionando su talento e incluso comparándola con figuras polémicas como Jolette, conocida por su paso en La Academia, donde fue famosa más por la controversia que por su voz.

Entre tropiezos y defensas

Si bien el intento de rendir homenaje a la reina del Tex-Mex podría haber sido bien recibido, la ejecución dejó mucho que desear, según los internautas. Las redes se inundaron de comentarios sarcásticos y críticas duras:

“Debut y despedida”, “Que se dedique a otra cosa”, “Todo sea por hacer el ridículo”, y “No tiene talento, pero sí valor”, fueron algunas de las frases que circularon con rapidez.

Además, algunos señalaron que la artista no sólo falló en su interpretación vocal, sino también en su falta de autenticidad: “¿Por qué destrozar las canciones de Selena y manchar su imagen?”, cuestionó un usuario. A pesar del aluvión de comentarios negativos, hubo quienes defendieron a Imelda, resaltando su valentía al presentarse por primera vez como cantante y sugiriendo que con preparación podría mejorar.

La propia Imelda explicó a la prensa tras bambalinas que el error del micrófono no fue suyo, sino un fallo del staff técnico: “No hubo nervios, pero sí varios detalles, fue un tema del micrófono. Salí sin él y me tuve que regresar. Pero retomé desde donde iba la canción”, justificó.

En su encuentro con los medios, Imelda expresó que el escenario es su lugar feliz: “Yo les he dicho desde hace tres años que el escenario es como mi casa. Me gusta ver a la gente, sentir su energía. Aquí en Monterrey me siento muy contenta”, dijo.