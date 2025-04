Esto es todo lo que sabemos de la boda de Zendaya y Tom Holland. ¡Será una fiesta de película!

La boda más esperada del entretenimiento será, como todo en la carrera de Zendaya y Tom Holland, un acto cuidadosamente planeado para 2026. Y sí, eso incluye un vestido que marcará un antes y un después en la historia del estilo nupcial, cortesía del único e inigualable Law Roach.

Durante una entrevista con E! News en la alfombra de los Fashion Trust U.S. Awards, Law Roach confirmó que sí estará a cargo del look nupcial. “Por supuesto. Claro que sí”, dijo sin dudar cuando le preguntaron si diseñaría el vestido. Aunque advirtió que la boda “todavía está lejos”. “Estoy descansando para 2026”, dijo. Una frase que, viniendo de uno de los estilistas más influyentes del mundo, suena más a promesa que a pausa.

Roach ha vestido a Zendaya para momentos que han dejado huella en la cultura pop, desde su imponente armadura de Mugler en la premier de Dune: Part Two, hasta las dos joyas firmadas por Galliano que llevó a la Met Gala 2024. Imaginar lo que hará para su boda es, francamente, motivo suficiente para mantenernos despiertos por los próximos dos años.

¿Qué podemos esperar de la boda?

Aún no hay fecha exacta, ni lugar confirmado, ni pista sobre la lista de invitados, pero lo que sí está claro es que será un evento a la altura de dos de las estrellas más queridas y admiradas del planeta.

Por ahora nos preparamos para una cuenta regresiva silenciosa, pero emocionante. Y mientras ellos siguen construyendo su historia entre sets, premieres y alfombras rojas, nosotros sólo podemos imaginar lo que nos espera cuando finalmente llegue el gran día.

Y aunque la boda está en pausa, el trabajo en pareja, no. Zendaya y Tom no sólo comparten su vida personal, también sus proyectos. Este año y el próximo los veremos brillar juntos en Spider-Man: Brand New Day y en la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan de La Odisea.

Zendaya no escatima elogios al hablar de su pareja. En una entrevista con Vanity Fair lo llamó “apasionado, talentoso y dedicado a mil por ciento, incluso cuando está agotado”. Por su parte, Tom ha dicho que Zendaya es su “salvavidas”, bromeando en un podcast que los estudios aman que trabajen juntos porque “sólo tienen que pagar una habitación de hotel”.

Pero más allá del glamour, ambos parecen encontrar en el otro algo mucho más importante: complicidad. “Hay esa mirada, ese gesto, cuando algo no te gusta en el set, como diciendo ‘luego hablamos de esto’… Es perfecto”, dijo Tom.