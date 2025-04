Si algo hemos aprendido en los últimos años es que cuidarse no es una moda, es un estilo de vida. Pero dentro del ruido de las tendencias del wellness, existe una marca que ha logrado mantenerse fiel a su esencia, conquistando a más de 100,000 personas y abriendo paso desde México hacia el mundo: BFIT.

Fundada por Brenvita, nutrióloga, atleta y empresaria, esta marca celebra cinco años de revolucionar la nutrición deportiva con una promesa clara: suplementos transparentes, con respaldo científico y sin rellenos innecesarios. “Desde muy joven sufrí trastornos alimenticios. No quería que nadie más pasara por eso. Por eso fundé algo que combinara ciencia con amor propio, con herramientas que realmente hagan la vida más fácil”, nos comparte Brenvita.

De la experiencia personal al movimiento global

Lo que comenzó como una búsqueda individual por productos confiables terminó convirtiéndose en una marca internacional con presencia en México, Estados Unidos, Colombia y Guatemala. “Quería que las personas pudieran mejorar su salud sin complicarse. Por eso le llamamos Life Hacks a esta línea, porque cada suplemento está pensado para facilitarte el día a día”, nos cuenta. Las fórmulas de BFIT no se parecen a las de otras marcas. Incorporan ingredientes clínicos patentados como SIMAG®, EPAX® o CREAPURE®, y se desarrollan junto a doctores y especialistas. El objetivo es claro: ofrecer resultados reales sin comprometer la salud.

Una tribu que empodera y transforma

Más allá de sus productos, BFIT ha creado una comunidad de mujeres fuertes, seguras y empoderadas. “Nos enseñaron a competir entre nosotras, pero yo creo en mostrar la luz de cada una. Estoy orgullosa de cada mujer que forma parte de esto, conozco sus historias y sé que merecen estar aquí”, dice Brenvita con orgullo. «Una mujer cercana a mí no podía embarazarse. Después de intentar de todo, probó nuestro inositol. Tres meses después, me mandó la prueba de embarazo. Hoy, su hija tiene tres años y entrena con ella… Me mandó un video haciendo el mismo ‘puñito’ que hago yo en los entrenamientos. Me derretí». Para Brenvita, el verdadero crecimiento no se mide solo en cifras, sino en conexiones reales.

Innovación con propósito

Además de su fuerte impacto social, BFIT se ha posicionado como una marca pionera en integrar bienestar con tecnología. Su quiz interactivo, por ejemplo, personaliza recomendaciones según las necesidades de cada usuario, rompiendo con el típico enfoque generalista del mercado.

Y aunque estos cinco años han sido un éxito rotundo, para Brenvita esto apenas comienza: “Dentro de cinco años quiero que la gente diga ‘ah, es BFIT’, antes de saber quién soy yo. Ver nuestros productos en aeropuertos, supermercados o colegios, y saber que estoy ayudando desde el anonimato, es mi mayor meta”.

¿El futuro? Global, sostenible y con más ciencia

El siguiente capítulo de BFIT se enfoca en tres pilares: expansión internacional, responsabilidad ambiental e innovación constante. Desde sus procesos sostenibles hasta nuevas fórmulas que van más allá de modas, la marca mexicana promete seguir siendo un referente en bienestar real y consciente. Y si algo nos deja claro Brenvita es que, cuando el propósito es genuino, no hay límites. “Nunca se te olvide tu porqué. Va a haber días difíciles, pero si lo tienes claro, todo vale la pena. Ese proceso es el que te convierte en quien debes ser”.

Porque sí, el bienestar se puede ver en tu cuerpo, pero sobre todo, se siente en tu alma.