Ale Capetillo y Nader Shouery se casaron en Madrid. Así fue su boda

En el corazón de Madrid, donde las calles guardan secretos centenarios y la arquitectura susurra historias de amor, Ale Capetillo y Nader Shouery escribieron la suya a través de su boda civil, que fue mucho más que un acto legal; fue una declaración de estilo, una celebración íntima y una oda moderna al romanticismo más genuino.

Ale, con la elegancia tranquila de quien sabe quién es y lo que quiere, convirtió su gran día en una experiencia emocional y visual que desafió etiquetas y cumplió sueños.

El Palacio de la Equitativa, una joya arquitectónica que hoy alberga al Hotel Four Seasons Madrid, fue el telón de fondo de esta historia. Con columnas de mármol, destellos dorados y un aire majestuoso, el lugar ofrecía no solo belleza, sino un simbolismo profundo de Madrid, la ciudad que vio a Ale florecer y enamorarse.

Así fue su vestido de novia

Ale Capetillo dejó atrás los convencionalismos nupciales con un diseño que fue todo menos tradicional. Junto a la diseñadora Lorena Formoso, creó un conjunto de dos piezas que combinaba sofisticación, historia personal y reutilización consciente. Una falda fluida y un crop top que bebía del espíritu español, acompañados de una pamela tan inesperada como inolvidable.

“No será un vestido que quede guardado en el clóset”, le dijo Ale a una revista internacional. Y no lo será. Porque su atuendo no fue solo un look, fue una extensión de su esencia.

Desde un moño azul oculto en la costura del vestido hasta un zafiro escondido en las alianzas de oro rosa, cada detalle tuvo intención. Las joyas eran nuevas, como el amor que comienza; el azul, una promesa de fidelidad; y las alianzas, ese instante compartido en el que ambos supieron que habían encontrado lo que buscaban sin saberlo.

“Nos enamoramos de los primeros anillos que nos mostraron. Fue amor a primera vista”, compartió Ale.

No estuvo toda la familia

Aunque sus padres, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, no pudieron estar presentes físicamente, la conexión se mantuvo intacta. Una llamada tras la ceremonia, una guía a distancia para posar en las fotos, y el consejo más sabio que Ale atesoró durante toda la noche: “Estén presentes el uno con el otro”.

Y lo estuvieron. Cada sonrisa, cada mirada cómplice, cada suspiro compartido fue testimonio de un amor que no necesita grandilocuencias para ser inmenso.

Ale no caminó hacia Nader sola. Lo hizo del brazo de sus hermanos mayores, Pau y Eduardo, en un gesto espontáneo y profundamente emotivo. “Son mis mejores amigos”, dijo. Y en ese instante, cuando la música empezó a sonar y el corazón se aceleró, supo que no podía haber mejores manos que las de ellos para entregarla al amor de su vida.

El discurso de Eduardo y del hermano de Nader, Jade, conmovió a todos los presentes. No eran simples palabras, eran recuerdos, afecto y complicidad compartida.