¡Carrie Bradshaw vuelve! Todo lo que debes saber sobre la temporada 3 de “And Just Like That…”

El glamour neoyorquino, los romances imposibles y la eterna búsqueda del amor (y de uno mismo) están de regreso. Carrie Bradshaw y sus inseparables amigas se preparan para volver a nuestras pantallas con la tercera temporada de And Just Like That…, el spin-off que ha resucitado –y reinventado– el universo de Sex and the City. La cita es el 29 de mayo de 2025 a las 7 p.m. (hora CDMX) por Max.

Después de una larga espera de casi dos años tras el final de la segunda temporada, los fans por fin tienen un primer vistazo a lo que traerá esta nueva etapa. El tráiler oficial, lanzado recientemente, muestra un verano caluroso en Nueva York y muchas emociones a flor de piel.

La tercera temporada nos mostrará a una Carrie en plena reinvención. Con nuevo hogar en Gramercy Park, el corazón todavía entreabierto por Aidan Shaw (John Corbett) –quien le pidió una pausa de cinco años para sanar a sus hijos adolescentes–, y una novela de ficción en progreso, la protagonista se lanza a una nueva etapa creativa y emocional.

Eso sí, según adelanta el tráiler, un misterioso vecino podría despertar nuevas mariposas en el estómago de la escritora más icónica del Upper East Side.

Miranda, Charlotte y sus nuevas búsquedas

Miranda (Cynthia Nixon) sigue firme en su exploración de identidad y sexualidad. Alejada de Che (Sara Ramírez) y con un nuevo trabajo en Human Rights Watch, también intenta reparar su vínculo con Steve y redefine su lugar en el mundo.

Charlotte (Kristin Davis), por su parte, enfrenta los retos de regresar al mundo del arte mientras mantiene en equilibrio su caótica vida familiar. Un nuevo foco estará en Lily, su hija adolescente, cuya vida amorosa traerá más de un dolor de cabeza.

Esta temporada contará con varios fichajes estelares: Mehcad Brooks, Logan Marshall-Green, Jonathan Cake, Rosie O’Donnell y Racquel Chevremont se suman al reparto, mientras que Ella Stiller –hija de Ben Stiller y Christine Taylor– debutará en la serie con un personaje aún misterioso.

Pero no todo es celebración. Dos ausencias marcarán esta entrega: Sara Ramírez (Che Díaz) queda fuera del cast tras la polémica por sus declaraciones públicas en apoyo a Palestina, y Karen Pittman (Nya Wallace) tampoco regresa, abriendo un nuevo vacío en la vida de Miranda.

Y aunque muchos aún sueñan con el regreso definitivo de Samantha Jones, Kim Cattrall no volverá como parte del elenco principal. Su fugaz cameo en la segunda temporada parece haber sido un último saludo.