‘ELLA Conecta’, el primer festival LGBTQ+ en la CDMX

Este mes del pride han surgido varias iniciativas para dar visibilidad a distintos grupos de la comunidad LGBTQ+, pues aunque cada vez se tiene una mayor tolerancia para aceptar la diversidad que existe en el mundo, aún hay mucho por lo cual trabajar para dejar de hacer diferencias tan marcadas o comentarios desatinados hacia miembros de la comunidad, tanto a nivel sociedad como en el ámbito profesional.

«Para mí el mes pride es algo muy importante. Crecí en una familia conservadora y me costó mucho trabajo salir del clóset y asumirme. El mes del orgullo es algo maravilloso porque realmente trabajé para sentirme orgullosa de quien soy. Me encanta que exista porque nos visibiliza y ayuda a otras personas», comentó Gabriela Serralde, panelista de ELLA Conecta México 2024.

Mientras que para la panelista Nadyeli Quiroz es «celebración, pero al mismo tiempo es oportunidad de lucha, porque creo que aún nos queda mucho por hacer para seguir luchando».

ELLA Conecta

Entre esas iniciativas destaca la llegada del primer festival de mujeres diversas en Latinoamérica, ‘ELLA Conecta’, a la CDMX, que se llevará a cabo los próximo 27 y 28 de junio en el Hotel W Mexico City.

El encuentro surge del colectivo Conecta México, dirigido por Beth Cravioto y Érika Carrillo, que a su vez se creó como una extensión de ELLA Global Community, una organización internacional que busca promover la visibilidad y empoderamiento de mujeres LGBTQ+.

«Cuando me presentaron el programa, lo que más me llamó la atención es que sí hace honor al nombre de mujeres diversas. Siento que a veces es muy fácil cerrarnos a nuestro grupito, pero se me hace muy bonito que aquí, además de ser una diversidad de pláticas, es una diversidad de identidades. Estoy muy honrada de ser parte de esto», nos comentó en exclusiva para EstiloDF Agris, otra de las panelistas.

Este mes será la primera vez que el festival llegue a la Ciudad de México, pues aunque se ha celebrado en tres ocasiones anteriores, las sedes han sido San Miguel de Allende 2020, Mérida 2022 y Puerto Vallarta 2023.

¿Qué podremos encontrar en el festival?

ELLA Conecta contará con la participación de 30 mujeres diversas como panelistas para hablar sobre temas de activismo, salud, moda e imagen, literatura, hostelería y turismo, medio ambiente, el mundo corporativo, arte y música.

Entre las participantes estarán Saskia Niño de Rivera, Coty Camacho, la futbolista y comentarista Janelly Farías, Ale Solares, la mixóloga Fabiola Padilla, Francisca Valenzuela, Sofi Mayen, entre muchas otras mujeres que destacan con orgullo en lo que hacen de manera profesional.

«Está muy padre darles visibilidad a todas las personas que no estamos en la heteronorma. Es algo normal y bonito darles visibilidad a todos los gustos, preferencias y saber que está bien. Además, sentirse parte de algo es bien padre. Es muy bonito que te tomen en cuenta para hacerle ruido a algo tan importante», agregó Sofi Mayen.

Más que pláticas y networking

Además habrá un Queer Fashion Show para lucir la nueva colección de la diseñadora María Ponce, con la participación especial de Zemmoa. Y como la música no puede faltar, también habrá un coctel con DJ Joy y DJ Mursi.

El festival pretende reconocer la trayectoria de las panelistas, pero también servir como inspiración para otras mujeres de la comunidad que tal vez no han dado el salto fuera de su zona de confort, pasan por momentos difíciles o no tienen una red de apoyo.

Daph Ricalde explicó que para ella «es muy importante ser parte del panel de moda porque en este mundo en el que está muy aurocentrizado el concepto de belleza, ser parte de este panel es como dar un paso más a ser escuchadas y a que se escuchen diferentes voces y se plantee la plática de esta diversidad en la moda. Quiero que la gente que vea o escuche las pláticas sienta ese apapacho que a veces nos faltó siendo parte de la comunidad. Para mí ya es una victoria ganada porque al menos ya puedo gritar quién soy».

Los boletos ya están a la venta y los puedes encontrar a través de su página oficial.