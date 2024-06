Gena Rowlands y la cruel ironía: fue diagnosticada con Alzheimer

A sus 93 años, Gena Rowlands, legendaria actriz del cine y la televisión, ha sido diagnosticada con Alzheimer.

La noticia fue revelada por su hijo, el director Nick Cassavetes, en una entrevista con Entertainment Weekly. Este anuncio llega en un momento cargado de simbolismo: el 20 aniversario de Diario de una pasión (2004), película dirigida por Cassavetes y en la que Rowlands interpretó a la versión mayor de Allie, un personaje que también padecía demencia.

“Conseguí que mi madre interpretara a Allie de mayor, y pasamos mucho tiempo hablando sobre el Alzheimer y queriendo ser auténticos con ello. Ahora, durante los últimos cinco años, ella ha tenido Alzheimer”, confesó el director. “Está en demencia completa. Y es tan loco: lo vivimos, ella lo actuó, y ahora nos toca a nosotros”.

Durante la producción de Diario de una pasión surgieron anécdotas que reflejan el profesionalismo y la tenacidad de Rowlands. Nick Cassavetes rememoró un momento en que los ejecutivos del estudio pidieron regrabar el final para que el personaje de Rowlands mostrara más emoción.

Inicialmente molesta, la veterana actriz demostró su destreza al filmar la toma perfecta en un solo intento. “Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando vio a James Garner, y rompió a llorar. Y yo pensé, bueno, ya lo tenemos”, relató Cassavetes.

La última aparición cinematográfica de Rowlands fue en 2014 con Six Dance Lessons in Six Weeks, junto a Cheyenne Jackson. Con una carrera que abarca casi siete décadas, Gena ha sido galardonada con cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro, además de varias nominaciones al Oscar y un premio honorífico de la Academia.