5 beauty products que cuidarán de tu piel esta primavera

El cambio de temporada ya está aquí, y con ello nos toca ajustar nuestra rutina de belleza para seguir luciendo una piel saludable y hermosa. Los productos con fórmulas más pesadas y consistencia notablemente más densa, pasan al cajón de espera para abrirle paso a las fórmulas más ligeras y refrescantes que le ayuden a nuestra piel a librar las altas temperaturas.

Es por ello que aquí te dejamos 5 beauty products que se volverán un must en tu rutina de belleza de esta primavera para lucir guapísima. Lo mejor de todo es que, pensando en tu comodidad, hemos elegido opciones que sin problema podrás conseguir de manera online en páginas como Mercado Libre. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas compraron productos de moda o belleza de manera online en 2023?

Protégete del sol

El mejor producto que puedes tener en tu bolsa es un protector solar. Hay en spray, crema, barra, con color o sin color. Lo importante es que encuentres el que mejor se acomoda a tu estilo de vida, y claro, el que mejores resultados ofrece.

Principalmente en estos meses, los rayos del sol serán más intensos que durante el invierno. Proteger tu piel no sólo evitará que te quemes, sino que además ayudará a que tu piel no envejezca de manera prematura por el sol, no se llene de manchas y lo más importante de todo, te ayuda a prevenir enfermedades como cáncer de piel.

Nuestros favoritos:

–ISDIN La presentación con color nos encanta para el rostro, pues además de ser súper ligera, unifica tu piel, lo que seguramente te hará prescindir de la base de maquillaje, y así sentirás tu piel mucho más fresca.

–La Roche Posay Nuestra opción favorita para el cuerpo. Su fórmula es ligera y ultra resistente. Perfecta para agregar en brazos, cuello y piernas.

Limpieza a la orden

No importa qué tipo de piel tengas, con el calor aumenta la producción sebácea de tu piel, sudas más y por ende tu piel se ensucia más rápido, lo que la puede hacer propensa a granitos. Para que esto no pase, es importante que te apoyes en un buen limpiador facial que deje tu piel fresca y libre de toxinas, bacterias y las partículas contaminantes que pueden pegarse a tu rostro más fácilmente con el sudor.

Nosotros te recomendamos probar el limpiador espumoso de CeraVe que es recomendado para piel normal a grasa. Pero ojo, porque si eres muy propenso a tener granitos, te recomendamos optar por el limpiador control de imperfecciones de la misma marca.

¡Hidrata tu piel!

Durante la temporada de frío, es común que pongamos especial énfasis en la hidratación de nuestra piel para evitar la resequedad causada por las bajas temperaturas; sin embargo, cuando llegan los días de calor, también es importante enfocarnos en este paso en nuestra rutina de belleza. Pues aunque la humedad del ambiente o el sudor que producimos con el calor, pueda hacer que nuestra piel parezca «hidratada», en realidad las altas temperaturas pueden provocar el efecto contrario y deshidratarla.

Así como en primavera buscamos tomar más líquidos, es importante que a nuestra piel la llenemos de agua para que se mantenga saludable. Esto lo podemos lograr con fórmulas especializadas y ligeras, que consienten a nuestra piel en los días más calurosos.

Nuestra recomendación es la Crema Hidratante Facial Neutrógena en gel, su textura es suave y reconfortante al tacto. Crea una reserva de agua en la piel y la libera conforme la va necesitando, hidratando profundamente hasta por 48 horas sin dejar sensación grasosa.

Reconforta tu piel con Aloe

Además de aumentar la producción de colágeno, el aloe ayuda a calmar tu piel cuando se quema, mejora la elasticidad y la mantiene hidratada. Utilizar productos con este ingrediente te dará una sensación de frescura a tu piel al instante.

Puedes utilizar mascarillas con aloe en las noches, dos veces por semana; o llevar en tu cosmetiquera un gel de aloe que puedes aplicar en tu rostro como último paso de tu rutina de belleza. Nuestro favorito es el de Tonymoly, pues lo puedes usar en el rostro, el cuerpo y hasta el cabello.

Mascarillas para tus pies

Con el calor, es mucho más probable que te suden los pies. Para cuidarlos, evitar los hongos y mantenerlos frescos, definitivamente te recomendamos tener un par de mascarillas para los pies.

Son súper fáciles de usar y tus pies te lo agradecerán, pues será para consentirlos al máximo y mantenerlos frescos en todo momento. La marca coreana Tonymoly ofrece una gran variedad de opciones de estas mascarillas, por lo que seguro encontrarás una adecuada para tus pies.