5 peinados que podemos adoptar de la MET Gala

La MET Gala de este lunes 6 de mayo nos dejó un montón de inspiración e increíbles looks que parecen salidos de un museo de alta costura. Desde las mariposas mecánicas del diseño de Iris Van Herpen que llevó Mona Patel, hasta el colibrí flotante como gargantilla del diseño de John Galliano para Maison Margiela que llevó Zendaya.

Tanto los looks como los accesorios recrearon la magia de este jardín flotante de ‘The Garden of Time’, pero hubo algo más que nos cautivo y que, en primera instancia, poco se habló al respeto: los peinados.

Desde los más «sencillos» hasta los más elaborados, o los tipo wet looks, en su mayoría los estilistas cumplieron con la tarea, creando melenas románticas, delicadas y etéreas, o peinados modelados que fueron la cereza del pastel para cada look.

Aquí te dejamos cinco de estos peinados que fácilmente se pueden adoptar en nuestro día a día para lucir como unas ninfas de la primavera en esta temporada. ¿Lista para recrearlos?

Chongo bajo como el de Zendaya

Un moño bajo como el de Zendaya te ayudará a mantenerte fresca en estos días tan calurosos, algo que definitivamente vas a agradecer. Además, mantener tu cabello recogido le dará protagonismo a tu makeup si quieres que destaque como característica statement.

Para lograr el look, recoge tu cabello de humedo a seco en una coleta a la altura de la nuca y enróllalo para formar el moño. Deja dos mechones en la parte de enfrente y déjalos al natural. La característica principal de este peinado es que no va relamido ni con laca, así que tus baby hairs le darán el toque especial.

Churritos al estilo Kendall Jenner

Creación de estilista Tamás Tüzes, el peinado de Kendall se inspira en la época renacentista, al igual que su vestido, pero con un twist moderno. Para lograr este resultado, Tamás comparte el proceso en su cuenta de Instagram, en donde explica que primero debes rociar el cabello con un producto que lo proteja del calor, para después secarlo a una temperatura moderada con la secadora para que adquiera su volumen natural.

Después divide el cabello en la parte de adelante y tuerce los mechones hacia afuera y hacia atrás fijando con una liga y pasadores. Después, con unas tenazas haz ondas suaves y pequeñas en el cabello para el acabado final.

Bubble tail con corona como Elsa Pataky

Aunque su look no fue de nuestros favoritos, la verdad es que Elsa acertó con el peinado. Su coleta baja, además de mantener el cabello en orden para mantenerte fresca, le da un aire romántico a tu look.

Al igual que el moño de Zendaya, el secreto de este look está en no atarlo demasiado fuerte o usar mucho fijador, pues queremos que se vea lo más natural. Agregar una diadema o arreglo floral puede ser el complemento ideal si quieres este peinado para una ocasión especial.

Melena ensorijada como Eiza González

Adiós a las ondas discretas y abiertas del año pasado. Esta primavera los rizos se llevan definidos y apretados, así como los que lució Eiza González en la MET Gala. Lleva tu melena suelta hacia atrás para un estilo más romántico como si fueras una ninfa del bosque.

Si tu cabello es chino este peinado es ideal, pero si no, puedes armar los rizos con unas tenazas y definirlos bien para que quede el rizo apretado. Por último aplica un poco de crema para peinar y listo.

Wet look como el de Rebecca Hall

Este peinado es ideal si tienes el cabello corto. Con el cabello seco y bien desenredado, comienza a aplicar gel fijador mezclado con un poco de agua para ir moldeando el cabello y darle brillo. Aplica mucho producto y asegúrate que no queden grumos y el cabello se integre en lugar de quedar separado en mechones.

Para un acabado final aplica spray fijador a una distancia considerable. ¡Listo, el wet look ideal!