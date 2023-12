A 20 años de su estreno, ¿qué fue de los protagonistas de Love Actually?

“Varias parejas lidian con asuntos del corazón, la familia, las bodas y los aeropuertos en Navidad”, es la sinopsis de la película Love Actually, un clásico de estas fechas que está cumpliendo 20 años de su estreno. Si no las has visto está disponible en Netflix.

Igual y la conoces como Realmente amor, nombre con el que se distribuyó esta comedia romántica en 2003, escrita y dirigida por Richard Curtis. Los protagonistas de la historia fueron Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Keira Knightley, Rowan Atkinson, Liam Neeson, Bill Nighy, Andrew Lincoln, Thomas Brodie-Sangster y Chiwetel Ejiofor, entre otros.

Un primer ministro que se enamora de su empleada, un escritor que descubre que su novia le es infiel con su propio hermano, actores porno enamorados y chicos queriendo conquistar a la más popular de su colegio, son algunas de las historias que nos plantea esta película británica.

¿Qué fue de sus protagonistas? Aquí te lo contamos…

Emma Thompson

La actriz de 64 años interpretó a Karen, una mujer felizmente casada que sospecha que su marido le está siendo infiel. El último trabajo de Emma es en la película Good Luck to You, Leo Grande, que también está en Netflix. En ella le da vida a la protagonista, quien contrata a un joven para tener por primera vez una experiencia sexual satisfactoria que incluya un orgasmo. Es ganadora de dos Oscar.

Hugh Grant

El actor de 63 años que interpretó a David, el nuevo primer ministro británico enamorado de su empleada de servicio, estrenará mañana Wonka, película protagonizada por Timothée Chalamet. Oompa-Loompa fue el personaje que le tocó; sin embargo, no le gustó.

Colin Firth

Jamie, quien descubre que su novia le es infiel con su propio hermano, fue el personaje que el actor hizo en este clásico de Navidad. Ahora, a sus 63 años y después de haber ganado un Oscar por su trabajo en El discurso del rey, Colin se ha consolidado como uno de los galanes más romáticos preferidos por la audiencia.

Laura Linney

En Love Actually hizo de Sarah, una ejecutiva que se atreve a confesarle su amor a un compañero de trabajo. A sus 59 años fue una de las actrices más vocales sobre la huelga de actores en Estados Unidos. “No son solo cuestiones sobre los actores que la gente ve y conoce. Son problemas relacionados con personas que trabajan muy duro tratando de vivir. Tienes que reexaminar y rehacer las cosas de vez en cuando”, afirmó en su momento.

Alan Rickman

El actor, quien fue Harry, el marido infiel de Emma Thompson en el clásico navideño, murió a los 69 años el 14 de enero de 2016. Sus grandes interpretaciones son Severus Snape en la saga cinematográfica de Harry Potter y el terrorista Hans Gruber en la primera entrega de Die Hard.

Keira Knightley

Su personaje fue Juliet, uno de los más jóvenes del reparto. Ahora, a sus 38 años ya tiene una carrera consolidada en el mundo del entretenimiento con proyectos como la saga de Pirates of the Caribbean y Anna Karenina, o recientemente Charlotte, Silent Night y El estrangulador de Boston.