Poly Díaz traerá su comedia romántica a la Ciudad de México

Poly Díaz ha tejido un imperio de risas que cruza continentes. Su unipersonal Romántica no sólo es un show de stand-up comedy, sino una celebración de la vida, el amor y las experiencias cotidianas que nos unen a todos.

Después de un primer bloque de presentaciones que incluyó países como Argentina, Chile, España, Costa Rica, Venezuela, México y Colombia, Díaz está lista para la siguiente fase de su gira internacional. Este segundo bloque llevará su espectáculo a Estados Unidos y Sudamérica, culminando con un cierre espectacular en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México el 29 de noviembre.

Poly, quien se mudó a la vibrante metrópoli mexicana en 2019, ha utilizado la ciudad como plataforma para catapultar su carrera en la comedia hispana. Aquí ha compartido escenario con figuras prominentes como Richie O’Farril, Sofía Niño de Rivera, Alex Fernández, Javier Ibarreche, Daniel Sosa y Marcello Hernández, ganando un lugar especial en el corazón del público.

La carrera de Poly está marcada por momentos significativos. Fue parte del elenco principal del show de improvisación teatral La Improlucha, grabó sus primeros minutos de rutina para los Stand Up Originals de Spotify y cubrió la FIFA World Cup Qatar 2022 con TV Azteca. Su participación en el Moontower Festival de Just For Laughs en Austin, Texas, en abril de 2024, reafirma su posición en la élite de la comedia.

El estreno de su primer especial de comedia en YouTube, Lo Necesario, que ya ha superado las 275 mil vistas, y sus 12 millones de visualizaciones combinadas en Instagram y TikTok, demuestran la influencia de Poly en el mundo digital.

La segunda fase de su tour Romántica incluye fechas en lugares icónicos como Miami, Los Ángeles, Nueva York, y ciudades de Sudamérica como Buenos Aires y Santiago. Cada presentación es una oportunidad única para que el público experimente el humor fresco y reflexivo de Poly, quien combina la risa con una profunda conexión emocional.

Fechas destacadas del tour:

– República Dominicana, 31 de agosto

– Miami, 5 de septiembre

– Los Ángeles, 14 de septiembre

– Nueva York, 21 de septiembre

– Córdoba, 5 de octubre

– Buenos Aires, 11 de octubre

– Santiago, 18 de octubre

– Ciudad de México, 29 de noviembre