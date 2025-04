Irina Baeva revela las verdaderas razones de su separación con Gabriel Soto

Después de casi un año de especulaciones, Irina Baeva habló con franqueza sobre las razones que la llevaron a poner fin a su relación con Gabriel Soto. En una entrevista para el programa Montse & Joe, la actriz rusa reveló que el rompimiento no fue producto de una decisión repentina ni de motivos inventados, sino de experiencias dolorosas que vivió durante su relación con el actor mexicano.

“La única razón por la cual terminó [la relación] son las infidelidades de las cuales todo el mundo está enterado”, confesó Baeva sin rodeos, lo que dejó entrever que, aunque durante mucho tiempo eligió el silencio, ya era momento de hablar.

“Así pasaron las cosas, ni modo. En mi ingenuidad las analizo, pero no me gusta externarlo y entiendo por qué las mujeres no [hablan]”, agregó.

Las supuestas infidelidades de Soto han sido motivo de rumores desde hace meses, especialmente con nombres como Sara Corrales y Cecilia Galliano, aunque todos los involucrados han negado dichas versiones. Sin embargo, para Baeva el daño ya estaba hecho.

También hubo violencia en su relación

La actriz fue más allá de las infidelidades. Con voz entrecortada, compartió que también vivió varios tipos de violencia durante su relación, aunque aclaró que nunca llegó a ser física. “Yo al día de hoy volteo a ver si puedo decir que hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los cuales no me daba cuenta, no física, no hemos llegado ahí”, declaró.

“Pero sí decidí no permitirlo más, ahora volteo a ver y me acuerdo de la sensación, de cómo me sentía, de lo que estaba pasando, y de verdad digo: ‘wow, cómo pude haber permitido tanto’”, confesó.

El punto de quiebre, según relató, fue un episodio de violencia verbal que la marcó profundamente. “Fue un tema [que] rebasó, muy irrespetuoso, todo verbal, pero tengo claro ese momento. Iba en mi camioneta, vino un mensaje y dije: ‘es hasta aquí’”, contó.

“Este momento lo debes de vivir tú y puede pasar mucho tiempo [para salir]… A mí me costó muchísimo tiempo [darme cuenta], cuando sucedió fue literal de tajo [que dije basta]”.

Además, aprovechó para aclarar un rumor que circuló tras su separación: que había dejado a Gabriel Soto mientras él atravesaba una enfermedad. “Es totalmente falso, no es cierto, estoy siempre cuando hay que estar”, afirmó tajante. “Cortamos como a la mitad [de la enfermedad], diría yo”, finalizó.