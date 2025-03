Ari Borovoy: “la traición de mis amigos fue más dolorosa que el odio de un enemigo”

Ari Borovoy decidió hablar sin filtros sobre uno de los episodios más dolorosos de su carrera, la supuesta traición de tres de sus compañeros de OV7, grupo que lo llevó a la fama en los años 90. En una entrevista para el pódcast “We Are Brave”, conducido por el exfutbolista Miguel Layún, Borovoy dejó claro que la ruptura con sus excompañeros no solo fue profesional, sino también emocional.

Sin mencionar nombres, aunque las ausencias de Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel en el próximo concierto del 90s Pop Tour en la Arena CDMX parecen confirmar a quiénes se refería, Borovoy confesó que la traición fue un golpe difícil de asimilar.

“Dicen que la traición de un amigo es más cabrón que el odio de un enemigo, y es cierto. Hay líneas que no se cruzan, códigos que deben respetarse, y cuando eso no sucede, duele mucho”, expresó.

El distanciamiento entre Borovoy y algunos integrantes de OV7 no es reciente. Según el empresario, los conflictos comenzaron hace más de cinco años y, aunque él optó por mantenerse en silencio, las especulaciones y las declaraciones en su contra no cesaron.

“Han sido cinco años y medio de dimes y diretes, con cosas que no son verdad. Me he quedado callado, he seguido trabajando, y curiosamente, con tanta gente que me ha dado muestras de agradecimiento, no de quejas”, puntualizó.

El abucheo que marcó un antes y un después

Ari Borovoy también recordó uno de los momentos más difíciles que vivió frente al público. Durante un concierto del 90s Pop Tour en la Arena CDMX, tras la controversia que dejó fuera a OV7 del evento, el cantante fue recibido con un abucheo masivo por parte de 25 mil personas.

“La única frase que se me ocurrió decir en ese momento fue: ‘Tiempo al tiempo’. Y hasta el día de hoy, esa frase sigue resonando, porque hay cosas que no dependen completamente de mí”, confesó.

El último concierto del 90s Pop Tour, programado para el próximo 21 de marzo en la Arena Ciudad de México, marcará el cierre de una etapa en la que OV7 no estará completo. Kalimba, Érika Zaba, M’balia y el propio Ari Borovoy serán los únicos representantes del icónico grupo en este evento, mientras que las ausencias de Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel parecen confirmar que la reconciliación sigue siendo un sueño lejano.

Aunque Borovoy ha tratado de seguir adelante en silencio, esta vez decidió hablar para dejar claro que la herida sigue abierta.

“Ya no tengo por qué no contarlo. Me dolió muchísimo y hay cosas que no se pueden dejar pasar”, concluyó.