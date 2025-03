Armie Hammer intentó salir con hombres: “No era para mí”

El actor Armie Hammer volvió a generar controversia tras una confesión en su podcast The Armie HammerTime Podcast. En el último episodio, el actor de 38 años reveló que, en un momento de su vida, intentó iniciar una relación con un hombre, pero la experiencia no fue lo que esperaba.

“Una vez me cansé de las mujeres y dije ‘las mujeres son lo peor’. Pensé que con los hombres gays todo era más fácil. Así que me di la oportunidad con un francés guapo y dije ‘esto puede funcionar’. Pero un día, besándonos, sentí su barba y pensé, ‘ahora entiendo por qué a las mujeres les gusta que nos rasuremos’. Luego lo abracé y su espalda era tan ancha como la mía. Fue extraño”, confesó Hammer.

El actor también relató que el punto de quiebre fue cuando no sintió ninguna atracción física al besarse con el hombre. “Cuando intentó agarrarme allá abajo, le dije, ‘no, no, no, no, no vas a tocar mi pene flácido’. Ahí supe que eso no era para mí”, agregó.

Un intento por recuperar su imagen

Esta revelación llega en un momento en el que Hammer busca reconstruir su reputación, luego de haber sido prácticamente expulsado de Hollywood tras las acusaciones de abuso y canibalismo que surgieron en 2021.

En marzo de ese año, una mujer identificada como Effie lo acusó de violación y otros actos violentos durante su relación. La denuncia llevó a la policía de Los Ángeles a abrir una investigación en su contra. Además, se filtraron mensajes en los que el actor describía perturbadoras fantasías sexuales, lo que provocó un escándalo mediático que lo dejó sin proyectos cinematográficos.

Hammer ha negado las acusaciones de violación, aunque admitió haber sido emocionalmente abusivo con sus exparejas. En 2023, también reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 13 años, lo que, según él, influyó en su conducta en la adultez.

¿Regreso a Hollywood?

Desde que su carrera colapsó, Hammer ha mantenido un perfil bajo trabajando incluso como vendedor en las Islas Caimán. Sin embargo, su reciente incursión en el podcasting parece ser un intento por regresar al ojo público.

Aunque su confesión sobre su breve experimento con hombres podría parecer una anécdota sin mayor trascendencia, sus palabras no han pasado desapercibidas en redes sociales, donde algunos lo acusan de expresarse de forma despectiva sobre las mujeres y la comunidad LGBTQ+.

Aún queda por ver si Hammer logrará limpiar su imagen y regresar a la industria del cine, o si seguirá siendo una figura marcada por la polémica.