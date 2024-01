Así se convirtió Elizabeth Sweetheart en “The Green Lady of Brooklyn”

Siempre sonriente y encantadora y, sobre todo, dispuesta a tomarse fotos con sus fans en las calles, así es “The Green Lady of Brooklyn”, una mujer de 82 años que salpica las redes sociales con su característico color verde.

Ella es Elizabeth Sweetheart, quien por más de 25 años se ha vestido de verde, pero de todo a todo, hasta su cabello está teñido de dicho color. Hasta su casa está decorada casi en su totalidad de este tono. ¡Es una mujer comprometida!

Sweetheart es una artista plástica que dedicó gran parte de su vida a crear ilustraciones pintadas a mano para diferentes fabricantes de ropa; ahora recolecta y vende desde su casa cosas antiguas.

¿Por qué decidió vestirse de verde?

«Tal vez fue porque crecí en Nueva Escocia, y después de mudarme a Nueva York extrañaba tener verde a mi alrededor», es la respuesta que le ha dado a diversos medios internacionales cuando la cuestionan sobre su vestimenta.

Elizabeth creció en dicha provincia de Canadá con su familia y fue ahí donde, primero, el verde se apoderó de su trabajo artístico para luego atraparla por completo.

“Compré un mueble verde y luego mis cubiertos verdes, y luego todos los accesorios. Incluso he pintado de verde la puerta de la casa. Si encuentro que algo me gusta mucho en cuanto a la ropa y lo que me pongo, lo hago verde», cuenta en Great Big Story, serie de YouTube.

La mujer, quien opina que el verde “es el color más positivo y feliz», no entiende por qué si mucha gente que se la encuentra en las calles le dice que es su color favorito, prefiere vestir de negro.

“The Green Lady” ha comentado que nunca planeó que todo esto sucediera, nunca pensó en volverse famosa por vestirse de su color favorito. «No es una obsesión, simplemente sucedió de forma natural”, reitera.

¿De qué color te vestirías tú?