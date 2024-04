Así se vivió el “Gran Eclipse Mexicano”; entre aplausos e historias del recuerdo

El día llegó. La Luna se interpuso entre la Tierra y Sol y apagó su luz. Algunos puntos de México se oscurecieron por completo mientras otros solo parcialmente, lo que sí fue igual fue la emoción de la gente por saberse parte de la historia, testigos de un hecho que no ocurrirá en el país hasta 2052.

El puerto de Mazatlán, en Sinaloa, fue un punto privilegiado. Ahí el eclipse fue total, por lo que la gente tomó las calles y las playas para observar el fenómeno astronómico. El gobierno del estado regalo lentes con filtros para que las personas no pusieran en riesgo su vista.

The solar eclipse, as seen from Mazatlán, Mexico.

pic.twitter.com/C4wmehFvQo

— Pop Tingz (@ThePopTingz) April 8, 2024