Así se vivió la gala de los Oscar 2025; conoce a los ganadores y los momentos más memorables.

“En Anora dicen la palabra fuck 479 veces. Eso es solo tres veces más que los publicistas de Karla Sofía Gascón”, dijo durante su presentación Conan O’Brien para romper la tensión sobre la presencia de la actriz en la gala 97 de los Oscar.

La española, quien se ausentó de casi toda la temporada de premios debido a sus cuestionables tuits racistas y xenófobos, decidió saltarse la alfombra roja y llegar directo a su butaca. «Karla, recuerda, si vas a tuitear sobre la gala, mi nombre es Jimmy Kimmel», remató el presentador, chiste que logró que el auditorio se llenara de risas.

Emilia Pérez, cinta que protagoniza Karla Sofía, de las 13 nominaciones que tenía tan sólo consiguió ganar dos Oscar: Mejor actriz de reparto y Mejor canción. La gran ganadora de la noche fue la cinta Anora.

La primera derrota de la noche de Emilia Pérez fue cuando Peter Straughan le arrebató el Oscar a Mejor guión adaptado a Jacques Audiard por Cónclave. La segunda fue cuando Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli ganaron en la categoría de Mejor peinado y maquillaje por La sustancia.

Sean Baker le arrebató el galardón como Mejor edición a Emilia Pérez por su trabajo en Anora. Y el primer Oscar para la película francesa se lo da Zoe Saldaña por Mejor actuación de reparto.

«Me siento muy honrada, gracias a la Academia por reconocer el heroísmo silencioso y el poder de una mujer como Rita. Jacques Audiard eres un personaje muy amado en mi vida, gracias por interesarte en estas mujeres y contar sus historias. Comparto este premio con todo el elenco de Emilia Pérez, con mi esposo, es el honor mas grande de mi vida es ser tu pareja, nuestros hijos perfectos iluminan nuestro cielo con estrellas.

«Mi abuela vino a este país en 1961 y soy una orgullosa hija de padres inmigrantes con sueños, dignidad y manos trabajadoras. Soy la primera estadounidense de origen dominicana en recibir un trofeo de la Academia, por cantar y hablar en español, y espero no ser la última. Esto es para mi abuela”, expresó la actriz.

