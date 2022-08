Bárbara Mori le declara su amor a Fernando Rovzar

Bárbara Mori y Fernando Rovzar han mantenido su vida privada alejada del mundo del espectáculo; desde 2018 que hicieron público su romance, pocas veces se les ha visto publicar en redes sociales el gran amor que se tienen.

Bárbara y Fernando se conocieron en 2018 en un evento de trabajo y desde ese momento el amor los flechó; amigos y conocidos han externado que se tienen un gran amor y que sin duda es una de las relaciones más sólidas del medio.

¿Quién es Fernando Rovzar?

Es un productor de cine. Su pasión por la pantalla grande lo motivó a fundar, junto a su hermano, la productora Lemon Studios, la cual comenzó a funcionar en 2004 con el lanzamiento de la película “Matando Cabos”, la cual rompió récord en taquillas.

A través de su cuenta de Instagram, Bárbara Mori ha hecho pública una noticia que la tiene muy feliz, y es que por primera vez trabajará junto a su novio en una película.

Desde el inicio de su noviazgo nunca habían compartido un set, una situación que tiene muy emocionados a Bárbara y a Fer; la actriz le dedicó un romántico mensaje en el que hace referencia a este proyecto y en el cual también compartirá créditos con Natalia Téllez y Ximena Sariñana.

Con una fotografía en blanco y negro, Bárbara expresó a su novio lo especial que es compartir el trabajo con él.

“A veces, cuando queremos expresar aquellas emociones que nos habitan desde que estamos juntos, nos pasa que no encontramos la forma porque no existen las palabras para expresar TANTO. (Por eso dan ganas de poner las palabras en mayúscula, para darle el peso que tienen o por lo menos esa es la sensación al escribir en mayúsculas). El lenguaje parece quedar corto. Por lo tanto no encuentro las palabras para explicar la profunda GRATITUD que me inunda completita, y se me desborda por cada poro, porque por fin vamos a compartir el set como director y actriz, me sobrecoge. Hoy, comienza esta aventura que emprendemos juntos y de la mano, no hay nada más poderoso que unir nuestros caminos hacia aquello que es más grande que nosotros mismos para lograr tocar corazones cómo tu haz tocado el mío. Es un honor caminar a tu lado amor. TE AMO”.

De inmediato, amigos y fans de la actriz reaccionaron a este post dándole likes y deseándoles lo mejor en este nuevo proyecto juntos.