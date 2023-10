¿Britney Spears se embarazó ed Justin Timberlake? Te contamos los detalles

Por allá de 1999, había una pareja de adolescentes que conquistó el mundo del entretenimiento y que enloqueció a los fans cuando confirmaron su noviazgo: Britney Spears y Justin Timberlake.

Eran la pareja del momento, protagonizaban las portadas de las revistas y se llenaban de flashes de cámaras al llegar a algún evento. Fueron una pareja icónica a la que todo el mundo decía que eran el uno para el otro.

El tiempo después nos diría lo contrario. Detrás de esa cortina de glamour y fiestas, la relación de ambos no fue tan perfecta como se creía. De hecho, en 2021, después del estreno del documental sobre Britney, en donde se mostró claramente cómo fue víctima de la misoginia desde que ella era apenas una niña, varias personas del medio se mostraron empáticos con su situación, entre ellos su ex novio Timberlake quien públicamente le pidió disculpas.

«Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que perdona la misoginia.»

Hasta este momento sabíamos que no todo había sido tan increíble en su relación, pero aún había algo que tampoco sabíamos hasta ahora…

¡Britney Spears quedó embarazada de Justin Timberlake!

20 años después de su noviazgo, la cantante de 41 años ha revelado de talles de lo que fue su primera relación pública. En su libro ‘Te woman in me’, Britney describe uno de los momentos que considera el «más agonizante» de su vida: el aborto que sufrió.

De aquella relación que las revistas de moda romantizaban, Spers quedó embarazada, pero se vio orillada a abortar porque Justin Tmberlake no se sentía listo para ser papá.

«Fue algo que me sorprendió, pero no lo tomé como una tragedia. Yo amaba mucho a Justin. Siempre esperé hacer una familia con él. Aunque esto estaba pasando mucho antes de lo previsto.» Describe Britney en su libro. «Justin no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estaba preparado para tener un bebé porque éramos demasiado jóvenes.»

Para Britney, el abortar a su primer bebé fue un evento que hasta el día de hoy considera como uno de los más agonizantes que ha experimentado en su vida.

La pareja terminó su relación en 2002, y Britney se convirtió en madre tres años después, en 2005, cuando nació Sean Preston con su en ese entonces esposo Kevin Federline. Y un año después nació su hijo menor, Jayden.

Al respecto Justin, quien hoy en día tiene dos hijos, no ha hecho ningún comentario o declaración. Falta ver si comenta algo al respecto en estos días a través de sus redes sociales.