Camas separadas, el consejo que da Cameron Diaz para mantener un matrimonio feliz

«Deberíamos normalizar los dormitorios separados. Para mí, lo mejor es tener mi casa y que tú tengas la tuya, y en medio de las dos, la casa familiar. Yo me iré a dormir a mi habitación y tú te irás a la tuya, y así estará bien», expresó Cameron Diaz en el podcast Lipstick on the Rim.

En medio, añadió, deberá estar la habitación de ambos, ese lugar donde encontrarse para mantener relaciones. Así fue su forma de ver y defender la vida en pareja de manera saludable.

La actriz fue invitada por la modelo y actriz Molly Sims y su íntima amiga Emese Gormley a su podcast, donde una de ellas admitió que su pareja roncaba por las noches, lo que desató el debate sobre cómo debería ser una relación en pareja a la hora de dormir.

Desde 2015, la actriz está casada con el cantante, productor y guitarrista Benji Madden, con quien tiene una hija, Raddix, quien nació en enero de 2020. En el podcast también contó que ahora ya comparten el mismo dormitorio, porque se consideran un matrimonio feliz.

Diaz contó que durante un tiempo sólo usaban el mismo cuarto cuando tenían relaciones, pero ahora ya no ha sido necesaria esa dinámica. “Por cierto, ahora no me siento así porque mi marido es maravilloso. Yo lo decía antes de casarme”, afirmó.

Otra pareja que piensa igual

Victoria y David Beckham opinan lo mismo que Cameron Diaz, incluso van más allá, ya que no solo tienen recamaras separadas, sino su propia parte de su mansión para cada uno, con habitaciones, cuartos de baño y hasta cocina.

Además, varios psicólogos respaldan esta idea de dormir en habitaciones separadas, ya que las personas necesitan su espacio y tiempo, aunque estén casadas. Recomiendan, sobre todo, platicarlo y llegar a acuerdos que satisfagan a ambas partes.

¿Qué opinas?