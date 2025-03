Cazzu lanza indirectas y desata reacciones de Belinda, Nodal y Ángela Aguilar

Tras el lanzamiento de ‘Con otra’, el nuevo sencillo de Cazzu, donde la trapera argentina parece enviar claras indirectas a Ángela Aguilar, actual esposa de Christian Nodal, la polémica incendió las redes sociales.

Con frases cargadas de doble sentido y alusiones al pasado, la canción provocó una avalancha de comentarios en redes, incluidos los de Belinda, exprometida de Nodal, quien sorprendió al aplaudir el tema con entusiasmo.

Belinda no tardó en reaccionar al lanzamiento de Cazzu. La cantante mexicana, quien vivió una mediática relación y ruptura con Nodal en 2022, dejó un comentario en redes sociales que encendió aún más el debate. “Increíbleeeeeee la jefaaaaa temazoooooo!!!”, escribió junto a varios corazones, dejando claro que su apoyo a Cazzu era incondicional. Este gesto fue celebrado por sus seguidores, quienes destacaron la sororidad entre ambas artistas a pesar de compartir un pasado con el cantante sonorense.

La relación entre Belinda y Cazzu ha dado de qué hablar en los últimos meses. Aunque en su momento Cazzu reconoció la trayectoria de Belinda y mostró admiración por ella, ahora parece que las dos cantantes coinciden en su postura ante la historia que une sus vidas con Nodal.

¿Mensaje directo para Ángela Aguilar?

En ‘Con otra’, Cazzu no menciona nombres, pero sus letras han sido interpretadas por los internautas como mensajes dirigidos a Ángela Aguilar, quien inició su relación con Nodal poco después de que él y Cazzu terminaran su relación cuando su hija Inti tenía apenas ocho meses. Algunas de las frases más comentadas incluyen:

•“Robado se va lo que robado viene. Tu mamá y papá debieron enseñártelo”.

•“No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra”.

•“Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama”.

Para los seguidores de Cazzu, estas frases son una referencia clara a la forma en que terminó su relación con Nodal y cómo rápidamente inició un romance con Ángela Aguilar, hija menor de Pepe Aguilar.

Nodal y Ángela responden de manera indirecta

La respuesta de Christian Nodal y Ángela Aguilar no se hizo esperar, aunque de manera sutil. Horas después del lanzamiento de ‘Con otra’, Nodal compartió un video en su cuenta oficial de TikTok donde aparece junto a su suegro, Pepe Aguilar, su cuñado Leonardo y Ángela, promocionando su próximo tema ‘El amigo’, cuya letra para muchos es una respuesta a las indirectas de Cazzu.

“Él fue el que ganó, yo fui el que perdí y me frustra. Hablar de eso no me gusta, yo de ese tema no opino”, canta Nodal en el adelanto del tema, lo que ha sido interpretado como su versión de los hechos tras su ruptura con Cazzu. En el video, Ángela y Nodal aparecen más enamorados que nunca, intercambiando sonrisas y caricias, lo que muchos consideran una reacción intencionada para minimizar la polémica.

¿Qué opina Nodal?

Mientras que las redes estallan en comentarios y teorías, Nodal ha optado por mantenerse al margen de las declaraciones públicas. Cuestionado recientemente sobre el tema, el intérprete de ‘Botella tras botella’ se limitó a decir: “Hablar de eso no me gusta”, dejando en claro que prefiere no avivar más la controversia.

Sin embargo, su decisión de compartir contenido junto a Ángela y promocionar ‘El amigo’ justo en medio de la tormenta mediática ha sido vista como una respuesta estratégica que busca restarle peso al lanzamiento de Cazzu y reafirmar su relación actual.