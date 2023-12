Células madre: El secreto para mejorar tu calidad de vida

Seguramente cada vez escuchas más seguido el término “células madre”, y aún así es probable que no estés del todo familiarizado con este significado. Pero no te preocupes, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este procedimiento que, aunque no es una fuente de la juventud, se le acerca muchísimo.

Sabemos que el nombre puede llegar a sonar muy técnico o científico, pero después de platicar con la doctora Vanessa Rodríguez te podemos decir que realmente es algo más fácil de entender de lo que piensas.

¿Qué son las células madre?

Todos los seres humanos estamos formados por células madre. Como su nombre lo indica, estas células son de donde nace el resto, pues tienen la capacidad de diferenciarse y convertirse en cualquier otro tipo de célula que conforma nuestro cuerpo.

Al poseer esta propiedad es posible utilizarlas para prevenir los signos del envejecimiento y mejorar la calidad de vida. Sus propiedades permiten curar ciertos padecimientos como problemas óseos y de alopecia, o controlar enfermedades degenerativas o autoinmunes como la esclerosis y el lupus.

Y si pensabas que estas células eran creadas en laboratorio o provenían de otro organismo vivo, estamos aquí para desmentirlo. A lo largo de nuestra vida estamos en constante producción de células madre, y son justo éstas las que se utilizan para mejorar la condición de nuestro cuerpo.

Desde otra perspectiva se podría decir que las células madre son la fuente de la juventud que cada persona lleva dentro.

Los beneficios de las células madre

Es bien sabido que conforme pasan los años el cuerpo se deteriora y es probable que existan mayores limitaciones de movilidad. Para contrarrestar estos efectos, la doctora Vanessa recomienda el uso de células madre para «regenerar todo lo que a lo largo de la vida se ha ido acabando por el envejecimiento natural».

No sólo te sentirás mejor físicamente, sino que lucirás radiante. Por medio de transmisores celulares es posible potenciar la función del colágeno, elastina y ácido hialurónico para un rostro resplandeciente.

De acuerdo con la especialista, «se van a cerrar los poros, ayudan a quitar ciertas manchas, reducen las arrugas y hacen más uniforme la coloración de la piel. Además, está increíble para el pelo, para que salga y nazca nuevo cabello».

Incluso después de un procedimiento quirúrgico las células madre pueden ayudar a que la recuperación sea mucho más rápida y efectiva gracias a sus propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, regenerativas y de trofismo.

Acude con los expertos

Debido a que las células se extraen de tu propio cuerpo y se integran en el mismo, es necesario acudir con un especialista para realizar el procedimiento. De esta manera se asegurará que se apliquen de manera adecuada para un mejor resultado.

El procedimiento no es doloroso y es posible que con un solo tratamiento sea suficiente. Sin embargo, el diagnóstico de cada paciente es lo que determinará la frecuencia de la aplicación.

